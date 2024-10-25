星宇航空上市 張國煒：一路走來風雨交加 我們不畏艱難

星宇航空（2646）董事長張國煒感性的指出，今天對他來說是一個非常重要的日子，也是重要里程碑，2018年設立至今，開航4年，中間還有兩年疫情，一路走來風風雨雨，就像外面風雨一樣，但我們不畏艱難就這樣走進來了。

張國煒回憶成立到上市這一路走來篳路藍縷，「今天的天氣寫照就像我們一路走來的寫照，一路走來風雨交加，但我們非常不要臉的就走進來，代表我們台灣人的韌性，星宇以台灣國籍航空為榮，今天在航空史上 ，敢說星宇航空是台灣航空史上的傳奇，這些都是全體員工努力打拚。」

未來團隊會繼續努力，有許多事情還無法達到社會期待，接下來會繼續加強，務必達到我們成為精品航空的初衷，要把台灣精品形象帶到世界各地去。

張國煒也表示，上市很多人抽不到星宇股票，這對星宇來說是一種肯定，星宇是一家新公司，未來還會有其他的募資規劃；星宇是一個很正派、國際性的航空公司，我們不以炒股票為主，最重要是讓投資人加入我們，一起經營精品航空公司。