星宇航空25日上市！K董自謙「小白兔」：不炒股票

網路討論度最高，老闆自帶風格的星宇航空25日在證交所擊鼓上市，上市掛牌價每股20元，開盤價25.95元最高，上午10時止，最高價來到29.95元，漲幅近5成，有抽到股票的投資人，第一天就能大賺。不過，星宇航空董事長張國煒說，星宇是國際性的航空公司，不以炒股票為主，上市可讓投資人有機會投資星宇、加入營運這家精品航空。

張國煒致詞時笑說，2018年獲准成立到現在6年多，開航4年多，中間還有2年的疫情考驗，實際上是一路走來像今天天氣一樣風風雨雨，「代表我們一路的進程，雖然沿路風雨交加，我們還是屹立不搖，然後面不改色地，這個非常不要臉地就走進來了（證交所）」。

張國煒表示，上市對投資人而言，投資更有保障、效率，以及安感，對星宇而言，資金來源可以更多元，對於沒有中籤的投資人，他說，星宇是新創公司，陸續還是有很多增資機會，到時大家還是有機會來參與抽籤。

星宇航空成立6年即完成上市，10月中旬的上市前競拍及申購均創下高度話題，拍賣數量為31萬9,600張，合格投標單高達68萬7,938張，超額認購比率達2.2倍，不論在競拍張數或得標總金額方面，皆為目前市場上最大規模。

上市申購部分，實際承銷張數為7萬9900張，總計申購3天累計共160萬7558筆，中籤率2.48％，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。

對於下一階段的業務擴張，張國煒表示，現在機隊有20多架飛機，目標是後年達到50多架，市場胃納量不是問題，因此後續會擴充機隊，初步看來會有10架長程線飛機的需求。

張國煒表示，星宇航空飛航至今，始終堅持飛安至上的承諾，並致力於提供精品的服務，獲得許多旅客的支持與肯定，並會將這些回饋視為持續進步的動力，帶領公司逐步成長。他同時感謝全體員工的努力與奉獻，包括在職的與曾經任職於星宇的員工，因為員工們不斷追求卓越及完美，星宇航空才能屢屢創造里程碑。

張國煒在上市儀式後受訪時，被問到與長榮、華航、虎航，同列航空四雄一事，他笑說「我一直認為我是小白兔，因為一路走來都是躲在牆邊被人家弄來弄去」，張國煒認為，各家有各家的優勢，代表台灣民航百花齊放，虎航也經營得非常好。