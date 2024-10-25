杜拜旅遊業將大幅成長 阿聯酋估六年達預測 GDP 10％

阿聯酋航空集團與杜拜機場發布最新經濟影響研究報告，依據航空業的財務成長和旅客人數成長預測，明確量化航空產業的經濟貢獻並展望未來發展趨勢，2023年航空業貢獻了杜拜全年GDP的27%，達1,370億迪拉姆（約373億美元），預計2030年將增長至杜拜GDP的近三分之一。此外，杜拜旅遊業預計在未來六年內大幅成長，航空相關的旅遊附加價值毛額，將達相當於杜拜預測GDP的 10%；在杜拜當地，八個工作中就有一個與旅遊業相關。

這項報告由牛津經濟研究院（Oxford Economics）編纂，評估了由航空業直接創造的經濟活動、供應鏈間接創造的經濟活動，以及由當地航空業勞動薪資消費所誘發的衍生活動，同時也分析了杜拜航空業促進的旅遊消費所帶來的經濟效益。

阿聯酋航空集團董事長暨執行長及杜拜機場董事長謝赫阿哈邁德親王表示，在謝赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下的領導之下，杜拜的航空業一直是驅動當地經濟成長策略的核心產業，未來也將持續在杜拜經濟議程D33中扮演關鍵角色。

謝赫阿哈邁德說，杜拜以其強大的飛航網絡引領全球航空及物流業，在國際貿易、投資、觀光領域佔有重要地位。以興建阿勒馬克圖姆國際機場（Dubai World Central – Al Maktoum International airport）和其他投資計畫，持續提升杜拜國際機場的運力，滿足航空運輸需求，解鎖經濟潛力，同時透過成長計劃創造更多技術型工作的就業機會，更與頂尖的科技技術夥伴攜手推動創新解決方案，提升旅行體驗，讓營運更加安全有效率。

包括阿聯酋航空集團、杜拜機場（杜拜國際機場和阿勒馬克圖姆國際機場）與其他航空相關單位在內，杜拜航空業在2023年對杜拜國內生產總值（GDP）貢獻達1,370億迪拉姆（約373億美元）的附加價值毛額（GVA），相當於杜拜GDP的27%，包括航空產業所直接創造的940億迪拉姆，以及由航空業帶來的旅遊活動所創造的430億迪拉姆附加價值。這些數據將穩健增長，預計到2030年，阿聯酋航空與杜拜機場將貢獻1,960億迪拉姆，佔杜拜GDP的32%（以2023年價格計算）。

航空業在2023年為杜拜提供631,000個就業機會，等於當地每五個工作就有一個與航空業相關；到2030年，航空業預計將再新增185,000個就業機會，總工作數量亦將增加至816,000個。

根據牛津經濟研究院2014年發布的經濟影響報告，航空業當時對杜拜GDP的貢獻佔比為27%，一共提供41.7萬個就業機會。雖然最新數據顯示航空業在杜拜GDP中維持穩定的比例，該產業所創造的附加價值毛額則持續提升；目前數據也反映過去十年間杜拜經濟有更多元的發展，航空業成長亦優於其他產業。

為確保航空業的未來發展並可繼續帶動當地經濟成長，杜拜持續對航空業進行重要投資，包括持續擴展杜拜國際機場運力與營運，並建造阿勒馬克圖姆國際機場的新設施。這座耗資1,280億迪拉姆的新機場，規模將是杜拜國際機場的五倍，預計十年內完成第一階段的工程；完全竣工後將擁有400多個登機口，每年可服務多達 2.6 億名旅客。這項擴建計畫並未納入此次研究的主要影響結果3，但仍預期在2030年對杜拜GDP貢獻約61億迪拉姆，提供132,000個就業機會。

新機場與周邊基礎設施將有助於實現杜拜經濟議程D33的目標，提升杜拜的貿易和觀光產業影響力。D33 的漸進式發展計劃預計將杜拜打造成全球市場連結密度最高的城市，亦規劃在外貿版圖新增 400 個目的地，使其成為全球五大物流樞紐之一。

此外，航空業為促進杜拜國際觀光蓬勃發展的重要推手。杜拜為全球最多人到訪的城市之一，旅客2023年平均在此停留 3.8 晚，在飯店住宿、餐飲、景點和購物上的平均消費達 4,300 迪拉姆。研究亦顯示去年飛往杜拜的國際遊客總消費金額估計達 660 億迪拉姆。總體而言，航空相關的旅遊支出約貢獻了430億迪拉姆的附加價值毛額，佔杜拜 GDP 的 8.5%，並提供 329,000 個就業機會；搭乘阿聯酋航空飛往杜拜的旅客貢獻了半數以上 – 達230 億迪拉姆。

對於未來，杜拜旅遊業預計在未來六年內大幅成長，航空相關的旅遊支出將貢獻 630 億迪拉姆的附加價值毛額，相當於杜拜預測GDP 的 10%；在杜拜當地，八個工作中就有一個與旅遊業相關。