低薪惹的禍！八成五上班族不自提勞退 因錢根本不夠用

根據1111人力銀行25日發布的最新調查顯示，高達八成五的勞工沒有選擇自提，並非不重視退休規劃，調查發現，上班族沒有選擇自提主要原因第一名是錢不夠用無法自提37.7%、薪水太低自提金額太少36.2%、想要保留流動資金23.6%，以及不相信政府投資效益22.0%。

根據勞動部統計結果，薪資級距越高自提比率越高，最高級距11萬元以上，自提率達49.92%，而提繳薪資在36,300元以下者，自提率僅6.24%，可以看出所得的高低，大幅影響了上班族進行退休準備金的能力，高薪上班族更有餘裕為退休生活鋪路。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，目前勞工的退休金由三個部分組成，可以活到老領到老的勞保老年給付、帳戶型的勞工退休金，以及上班族自我規劃的理財獲利，要讓退休後可以運用的資金極大化，其中勞保給付有投保薪資上限，薪資越高的族群，未來的所得替代率越低，新制的勞工退休金則可以透過自願提繳，來提高未來個人帳戶內的金額，隨著上班族對退休規劃的重視，勞保局統計自提人數與比率都逐年提高，目前有15%的勞工選擇自提，而個人的理財規劃，則是最具彈性的理財方式，但風險也最高，上班族可以依照自己的風險承受力跟資金配置來佈局，也建議上班族及早開始規劃退休後的財務分配。

至於上班族在退休後希望如何安排生活？調查發現，上班族自評退休後每個月要花27,979元，相當於目前收入的六成六，最想安排的活動是國內外旅遊58.4%，還有不少上班族打算退而不休(創業或就業)43.4%，其次是參加課程拓展生活圈42.9%、當志工30.9%、專職投資30.4%。

此外，為了在退休後維持理想生活，78.3%上班族表示，在退休後還會持續開闢收入，主要的方式有投資理財70.5%、從事兼職/計時工作66.2%、接案23.9%，另外還有20.2%的上班族計畫重回職場擔任正職。

上述「跨世代退休規劃調查」問卷，是1111人力銀行自2024年10月9日至10月23日，針對1111人力銀行求職會員進行抽樣調查，有效樣本數1,040份，信心水準95%，誤差值為正負3個百分點。