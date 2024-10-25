快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

統一集團2024愛Sharing主題城市倫敦 連線點亮13米聖誕樹

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2024「愛 Sharing」愛更閃耀即將登場。統一集團/提供
2024「愛 Sharing」愛更閃耀即將登場。統一集團/提供

統一企業集團年度盛事「愛‧Sharing」，今年以「倫敦」為聖誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的聖誕氛圍，眾所期待的點燈活動將在11月15日晚間北高連線共同點亮13米聖誕樹。

「愛‧Sharing」每年都會選定一個主題城市，帶來當地的聖誕魅力，從2016年以來，陪伴大家走過浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、誇張的拉斯維加斯，到去年的狂放巴塞隆納，精彩的創意裝置總是能帶來驚呼與共鳴。

今年「愛‧Sharing」選擇了倫敦這座經典與創新交織的城市，以英倫名著為藍本，沈浸在福爾摩斯的偵探世界，以及愛麗絲的夢遊仙境，同時呈現了搖滾樂誕生地的披頭四酒吧、白金漢宮的風華、格林威治天文臺的奧秘，讓消費者置身於精彩的文化之都。

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。

除精彩的聖誕主樹外，更有許多值得期待的主題裝置，體現倫敦的人文氣息。台北時代百貨維持浪漫傳統，推薦情侶們在二樓的夢廣場探索倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等，每個場景都是共度聖誕的浪漫最佳選擇。

高雄夢時代則帶來幸福滿滿的節慶氛圍，有奔向異時空的蒸汽火車、專為女性打造可換裝拍照的英倫時尚小屋、被倫敦市花-紅薔薇披滿的塔橋、愛麗絲的迷宮，在週末更有英倫搖滾舞台演出，讓人徹底沈浸在節日的幸福泡泡中。

11月15日晚上六點愛‧Sharing點燈活動將正式登場，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除精彩的Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀展演外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」(鼓鼓呂思緯+蕭秉治)，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線演出，與民眾一同分享聖誕的喜悅，與身邊的人Share your love。

2024「愛‧Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的聖誕佳節。

倫敦 統一集團

延伸閱讀

「想當醫生」19歲女大搖大擺走進倫敦醫院 假冒醫師看診無人知

太暖心！告五人英國開唱 五月天竟突驚喜現身打氣

倫敦大轟炸！德國潛艇擊沉英國船隻後 這檔基金暴跌蒸發11億元

統一繼入主Yahoo電商&博客來 再參股網家30％強化網購最後一步

相關新聞

終止連8跌！SCFI運價指數周漲幅6% 四大主要航線全上揚

運價指數終止連8跌！根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數25日出爐，指數上漲123.18點至2,185.33點...

萬海再出招！砸520億買8艘甲醇雙燃料船 全球排名有望擠進前十大

萬海海運（2615）再出招！看好未來貨櫃輪市場展望，強化競爭力積極擴大布局，25日宣布進場訂造8艘16,000 TEU甲...

高層涉侵占貨款遭搜索 冠軍建材首度回應：全力配合檢調偵辦

日前因高層涉嫌侵占貨款被檢調搜索，對此冠軍建材（1806）25日首度對外發表聲明表示，公司成立52年來致力於產業發展，以...

星宇何時可入盟？張國煒給答案了：不是唯一策略

星宇航空（2646）25日掛牌上市，消費者關心星宇航空何時可以加入航空聯盟問題，董事長張國煒表示，加入航空聯盟只是營運策...

高雄社宅再添415戶 「勝利安居D」興建決標、估2029年完工

國家住都中心負責高雄市鳳山區的「勝利安居D」社會住宅興建案，交通位置相當便利，距離鳳山車站及捷運鳳山國中站僅須5分鐘車程...

家樂福總座：今年前三季業績成長 明年展店希望超過15家

統一（1216）集團旗下家樂福總經理王俊超25日表示，今年前三季業績成長很多，量販則是持平，主要是疫情結束後，人潮回來了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。