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丁丁藥局攜手慧穎生醫推「植感香氛系列」 搶攻輕齡市場

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

諾貝兒寶貝（6844）／丁丁藥局攜手慧穎生醫，推出全新「植感香氛系列」，搶攻輕齡市場，這是近期除了啟動展店以及併購雙引擎外，更積極發展不同的市場領域，服務顧客「從出生到銀髮的健康、成長、美麗」的全方位健康需求。

諾貝兒寶貝總經理許王伸表示，除了生理健康，心理健康已成為現代社會的焦點議題。丁丁藥局推出滿足輕齡族群健康與美麗所需的新產品。植感香氛系列以生活儀式感為核心，幫助消費者在現代忙碌的生活中保持美麗。諾貝兒更邀請百位潮流玩家於丁丁員工訓練中心—荔苑莊園，創造真實體驗感的展覽式設計，探索專屬於自己的香氛體驗。

慧穎生醫專注於台灣原生植物的研究，並萃取其有效成分，憑藉自主研發的萃取技術與設備，公司取得美國、中國及台灣的萃取專利。其天然植萃技術，利用低溫高壓萃取分離，不僅環保無毒，而且不排放二氧化碳，符合綠色科技。

慧穎生醫總經理謝震指出，慧穎秉持天然、健康與安全的核心理念，近年來專注於國際潮流中的香氛與生活儀式感話題，並透過旗下兩大品牌 NHH 與 A⁺Perdu 推出一系列創新產品。

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