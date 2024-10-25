聯徵太多次影響房貸成數？內行人曝兩招避免

過多聯徵記錄影響房貸時有耳聞，信義代書林祐民表示，要避免聯徵次數過多影響貸款條件，可透過房仲業APP試算房貸，或請銀行初步估價後，再填寫貸款申請書，因為申請書一經填寫，銀行進入審核貸款程序就會調閱聯徵記錄。

即便已填寫申請資料，若最終決定不選擇該銀行，也要提醒銀行承辦人房貸核准紀錄勿上聯徵，因為未來選定的銀行在撥款前，會再次進行聯徵查詢，若前面申請房貸的核准紀錄上了聯徵，可能導致影響最終選定銀行的撥款程序，進而影響後續流程的進度。

林祐民提醒，自今年7月起，銀行房貸審核時間明顯拉長，審核時間從原本2-3周延長至5-6周以上，使得整體買賣流程從1.5個月延長至2-2.5個月，購屋者簽約前盡量先確定好預計向哪一家銀行申請房屋貸款，確定目前的核准跟撥款所需要的作業時間，在簽約時要特別注意約定期限，以免因貸款審核延遲而影響交易。

除貸款，房產交易安全也很重要。信義房屋協理郭禮偉表示，近期熱播日劇《地面師》重現日本知名房地產詐騙案，類似案例在台灣也曾發生。曾有詐騙集團以承租人身份入住房子，調查屋主狀況後假冒屋主賣房。