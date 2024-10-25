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王勝正低密度理想宅「半九十」龍潭渴望園區落成亮相　

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
POSAMO十邑設計創辦人王勝正出席低密度理想宅邸「半九十」舉辦落成儀式。業者／提供
POSAMO十邑設計創辦人王勝正出席低密度理想宅邸「半九十」舉辦落成儀式。業者／提供

POSAMO十邑設計創辦人王勝正，擅長詮釋人文故事、獨特大器設計風格，24日在龍潭渴望園區的代表作低密度理想宅邸「半九十」舉辦落成亮相儀式。

王勝正多年前就導入飯店式住宅美學，也是台灣設計最多豪宅會館的設計師，從「宏普頤和」、「鄉林皇居」到「長虹天璽」、「冠德羅斯福」，不僅受到豪宅客群青睞，好的設計具有流傳性，這股風氣至今更延續到非豪宅建案。

在龍潭渴望園區以1,262坪大基地規劃了7座智能防疫電梯的「半九十」，基地在擁有172公頃的自然生態環境的渴望園區，附近有龍潭、揚昇兩大高爾夫球場及聖喬治馬術俱樂部，遠望乳姑山，近鄰霄裡溪，且離台北敦南商圈僅40分鐘車程。

2020年王勝正公開新型態低密度理想宅邸，定調「無接觸科技宅」，案名取自《戰國策》中名句「行百里者半九十」，王勝正說：「對於我們的人生下半場，人生應該有不同的追求。」

王勝正回憶19年前取得這塊土地時，下車吹了一陣風。直到4年前，當疫情徹底改變人們的生活，讓他毅然決定在1200多坪土地只蓋3棟建築，不同的房型、坪數。除了張忠謀，AI教父黃仁勳也牽引他，讓這棟建築所謂打破邊界，用無邊無際的水景、無邊無際的空間呈現，但人與人之間仍需要孤獨的界線。

他進一步定義所謂打破邊界的建築，是透過無邊無際的水景和廣闊無垠的空間來呈現自由和開放。然而，在這樣的空間設計中，他認為，人與人之間仍然需要一條孤獨的界線，讓每個人得以保有屬於自己的私密和沉思的空間。

「半九十」外觀立面以磚紅為元素，從陶淵明〈桃花源記〉意境為初，選擇豐富紋理的紅洞石為基底，開鑿一處6米入口以Sky Villa巍峨之城、Cliff Villa寬域之城、Penthouse獨樂之城、Garden Villa綻放之城對應文人雅士的不同型態生活。

細節更是方方面面致敬龍潭豐富的人文自然底蘊，其中獨立的迎賓亭採用客家村落母親之花魯冰花為設計理念，打造群花盛開之美，公設區也有一幅王勝正魯冰花的畫作。

而絕美的無邊際泳池，倒映天光雲影，藍天綠谷將龍潭之美盡收眼底。有趣的是，連電梯內都播放龍潭之光、台灣民謠作曲大師鄧雨賢〈四季紅〉。

在後疫情時代的新型態「無接觸科技宅」，讓「半九十」住戶可使用手勢召喚電梯，亦可聲控下達樓層指令。此外，獨立進出的宴會廳滿足住戶的社交需求，卻不影響社區的隱私與安全。每戶入口處設有室內延伸出去的落塵「卸甲專區」，住戶回家時可在此區簡單進行換洗，再進入室內。

設計新標杆「半九十」為龍潭渴望園區內少數落成的大樓新案。業者／提供
設計新標杆「半九十」為龍潭渴望園區內少數落成的大樓新案。業者／提供
「半九十」絕美的無邊際泳池，倒映天光雲影，將龍潭之美盡收眼底。業者／提供
「半九十」絕美的無邊際泳池，倒映天光雲影，將龍潭之美盡收眼底。業者／提供

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