日本二手電商 Mercari 將與統一合作新業務 登台受矚目

因為台灣成日本最大二手商品電商Mercari（美露可利）第二大海外銷售國，該電商8月正式來台推出跨境電商服務，並與台灣便利商店龍頭7-11合作到店取貨，雙方宣布將善用彼此資源，創造新型態業務形式，Mercari執行董事迫俊亮說雙方先從物流合作起，知道統一（1216）事業版圖很大，未來會找出更好的合作點，但目前沒有具體結果故無可奉告。

在統一入股PChome消息次日，日本最大二手商品電商Mercari宣布跟統一集團旗下7-11合作，全台7000家門市將可提供Mercari會員購物門市取件服務。Mercari在2019年推出跨境電商服務後，全球有超過70家代購（代理）夥伴，將日本產品賣到120國家，台灣也有比比昂、跨買等眾多代購代拍業者服務，由於台灣市場成績好，迫俊亮指台灣是Mercari海外第二大消費市場，僅次於美國。

鑑於市場潛力高，Mercari今年8月宣布跨境電商直營服務來台，官方推出繁體中文版網站，24日並進一步與台灣便利商店龍頭7-11合作店取服務，促銷優惠跟運費打對折等活動出籠，迫俊亮指出，來台主要原因有2，首先是認為Mercari在台知名度還有拓展空間，期望跟7-11合作行銷，2.希望掌握更多台灣用戶第一手消息。

迫俊亮指出，美國是第一個跨境直營市場，台灣是第二個，他表示此次跟7-11合作有三內容，除到店取件服務，雙方也會共同舉辦行銷活動，並運用雙方資源，創造新型態業務形式。

由於統一集團接連併購雅虎購物跟入主PChome，為Mercari跟統一後續合作增加想像空間，Mercari台灣事業負責人石川佑表示，不會與代購夥伴競爭，來台主要是希望能觸擊更多客戶，並掌握終端客戶更多回饋資訊。對於統一集團的多平台布局，石川佑表示，統一事業版圖很大，Mercari需要找出一個更好的起點，目前合作細節尚未有確切結果可以對外分享。