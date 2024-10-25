遠傳小金雞 博弘年底上櫃

遠傳電信小金雞博弘（6997）已獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計今年底掛牌交易，是博弘在資本市場的關鍵里程碑。為布局亞太業務注入新動力，未來博弘更將擴大對自有服務研發及AI技術應用投入，並積極拓展市場，以成為全球領先的雲端服務供應商為目標。

博弘成立於2006年，提供公有雲平台的經銷、7x24的維運託管、雲端解決方案、專業技術及相關雲端技術整合等服務。博弘2023年合併營收47.49億元，每股純益4.57元；2024上半年營收為19.58億元，每股純益3.78元。

遠傳總經理暨博弘董事長井琪表示，博弘2019年成為遠傳子公司，為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時攝取遠傳數位轉型、深耕智慧資通訊的經驗，拓展事業新篇章，博弘近年在香港、東南亞等地區耕耘有成，未來將持續以深厚的技術力與產業經驗，積極布局亞太市場。

博弘總經理何冠生表示，申請上櫃成功，是博弘在雲端技術賽道上的強大起跑點。隨著市場對雲端計算與AI需求不斷增長，持續加大投入自有服務研發和AI技術應用，未來將繼續加強技術創新和市場拓展，以成為全球領先的雲端服務供應商為目標，擴大於國際市場的影響力。

博弘深耕雲端產業多年，是亞馬遜AWS核心級諮詢合作夥伴，取得亞馬遜AWS原廠MSP託管服務認證、MSSP認證。

博弘旗下全資子公司宏庭科技，是Google Cloud最高等級合作夥伴，以及阿里雲、微軟Azure金級合作夥伴，展現出博弘多雲整合專業技術，協助企業遷移至雲端，提供架構健檢與託管服務，以專業技術和一站式服務，全力助攻企業數位轉型。

博弘積極進軍快速增長的AI應用市場，除研發數據應用中台、智慧資料庫分析應用外，並推出自主研發的AI產品AICOM。

為企業解決雲端管理上的挑戰，AICOM已獲AWS Qualified Software認證，並通過AWS FTR審查，取得AWS Qualified Software徽章，在AWS Marketplace上架，觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶。