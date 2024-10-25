聚界潔能拚核融合商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪時指出，對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一核融合技術開發公司聚界潔能執行長劉宇環昨（24）日表示，全球普遍認為核融合技術的商業化需要至少十年的時間，但是聚界潔能公司憑藉技術創新和設備小型化的優勢，有機會在五年內讓小型核融合技術實現商業化。

美商中經合集團23日在台南舉行股東會，並攜手由跨境創投、美商中經合集團投資成立的「聚界潔能」共同舉辦「人工智慧清潔能源高峰會」。中經合董事長與聚界潔能執行長劉宇環表示，清潔能源的發展刻不容緩，台灣憑藉其全球領先的半導體技術，可以在核融合技術研發中發揮關鍵作用。台灣在精密製造方面的強大實力，也能為核融合設備的核心組件提供高效支持，進一步推動技術的落實與發展。

劉宇環並表示，儘管全球普遍認為核融合技術的商業化需要至少十年的時間，但聚界潔能憑藉技術創新和設備小型化的優勢，將目標設定為五年內實現商業化。

聚界潔能公司台灣區總經理張立荃說明，該公司開發的首項產品核融合熱能系統，目前全球已有11家公司正朝著相同的目標在努力，其中聚界開發的系統可說是全球體積最小的設備。張立荃表示，雖然距離商業化階段，還需要投入相當大的努力，但是聚界已透過國內外業界及學界協助，努力克服關鍵零組件及材料上的問題，未來希望能在台灣打造核融合技術的產業鏈。

聚界潔能公司目前也與多個國際機構合作，包括與巴西國家核能研究院（IPEN）和摩納哥皇室基金會等陸續簽署了合作備忘錄，尤其是與巴西的合作，將可為了參與2025年在巴西舉行的第三十屆氣候變遷高峰會（COP30）鋪路。