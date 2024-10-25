快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聚界潔能拚核融合商轉

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪時指出，對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一核融合技術開發公司聚界潔能執行長劉宇環昨（24）日表示，全球普遍認為核融合技術的商業化需要至少十年的時間，但是聚界潔能公司憑藉技術創新和設備小型化的優勢，有機會在五年內讓小型核融合技術實現商業化。

美商中經合集團23日在台南舉行股東會，並攜手由跨境創投、美商中經合集團投資成立的「聚界潔能」共同舉辦「人工智慧清潔能源高峰會」。中經合董事長與聚界潔能執行長劉宇環表示，清潔能源的發展刻不容緩，台灣憑藉其全球領先的半導體技術，可以在核融合技術研發中發揮關鍵作用。台灣在精密製造方面的強大實力，也能為核融合設備的核心組件提供高效支持，進一步推動技術的落實與發展。

劉宇環並表示，儘管全球普遍認為核融合技術的商業化需要至少十年的時間，但聚界潔能憑藉技術創新和設備小型化的優勢，將目標設定為五年內實現商業化。

聚界潔能公司台灣區總經理張立荃說明，該公司開發的首項產品核融合熱能系統，目前全球已有11家公司正朝著相同的目標在努力，其中聚界開發的系統可說是全球體積最小的設備。張立荃表示，雖然距離商業化階段，還需要投入相當大的努力，但是聚界已透過國內外業界及學界協助，努力克服關鍵零組件及材料上的問題，未來希望能在台灣打造核融合技術的產業鏈。

聚界潔能公司目前也與多個國際機構合作，包括與巴西國家核能研究院（IPEN）和摩納哥皇室基金會等陸續簽署了合作備忘錄，尤其是與巴西的合作，將可為了參與2025年在巴西舉行的第三十屆氣候變遷高峰會（COP30）鋪路。

巴西 核能 股東會

延伸閱讀

總預算僵局有解？藍邀卓揆立院報告 王鴻薇：這是很大的善意

韓國瑜出手！總預算案朝野協商達共識 卓榮泰將赴立院報告

總預算案僵局 賴士葆：少數政府倨傲跋扈 無誠意解決問題

因應超高齡社會 政院拍板復康巴士免徵貨物稅延5年

相關新聞

聚界潔能拚核融合商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪時指出，對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一核融...

遠傳小金雞 博弘年底上櫃

遠傳電信小金雞博弘已獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計今年底掛牌交易，是博弘在資本市場的關鍵里程碑。為布局亞太業務注入...

生技論壇11月6日登場 黃彥臻：新創應尋求集團整合

鑽石生技投資基金副總裁黃彥臻表示，當前台灣生技資本市場正進入「收斂」階段，要有夠突出的技術，才能受到青睞。此外，創新生醫...

智慧經營／政大國際金融學院院長蘇建榮 養成國際金融人才即戰力

卸下財政部長一職後，投身金融教育培育人才，蘇建榮在今年8月1日正式接下政大國際金融學院院長一職，蘇建榮表示，接下來自己有...

趨勢觀察／科技防詐 打造360°防護網

近期，行政院會揭露五大信賴產業推動方案，正式將AI納入國家戰略產業之一，還要將AI大幅融入百工百業中。

數位行銷視角／美妝業內容行銷 五關鍵

在競爭激烈的美妝保養品市場，品牌如何脫穎而出成為關鍵課題。隨著新品牌不斷湧現，內容行銷策略的重要性日益凸顯，也是品牌能否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。