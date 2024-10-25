驚訝統一入股網家 富邦媒：電商市場還不擠

統一入股網家，震撼台灣零售通路市場，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）總經理谷元宏回應是否有壓力，直言「驚訝，但還談不上壓力。」

谷元宏表示，樂見統一這麼大的企業看好電商市場，與momo看法一致，且台灣電商滲透率僅13%，仍有相當大空間，市場還不擠，未來統一如何發展OMO（線上整合線下）值得關注，momo也有發展OMO想法，但還沒有對象。

網家昨（24）日跳空攻上漲停板，上漲3.15元，收34.9元，漲停委買張數高掛3.85萬張，成交量僅645張，富邦媒（momo購物）則下跌7元，收369元。

谷元宏昨日出席momo《雙11超狂購物節》記者會，會後媒體提問統一入股網家是否有壓力，谷元宏直言，「驚訝，但還談不上壓力。」

谷元宏觀察，統一入股網家，代表統一集團也看好電子商務發展機會，與momo看法一致，至於競爭壓力，台灣電商滲透率僅13%，在國際市場中偏低，未來市場成長仍有相當大的空間，市場還不擠，統一投資的都是既有業者，也是產業自然發展的整併過程，因此正面看待此事。

至於市場高度期待統一發展OMO模式，谷元宏分析，統一是非常重要的零售業，通路也非常強，預期OMO整合會創造一些不一樣火花。

谷元宏也認為，世界上還沒看到成功的OMO案例，momo也有發展OMO的想法，但還沒有對象，希望尋找可以產生綜效的對象，讓線上及線下都有新的經營模式，但現在趨勢在我這裡（線上），所以我們壓力沒有這麼大。

觀察台灣電商市場，谷元宏分析，今年零售市場偏冷，電商成長相較過去幾年趨緩，主因為出國購物等消費排擠其他消費，隨著暑假及連假結束，momo密切觀察第4季消費爆發力，正面看待後續營運，日前推出的訂閱制也超過1萬名會員，mo店＋也推升整體銷售品項。

而面對淘寶斥資20億元補貼升級台灣跨境免運服務，谷元宏認為，免運在台灣不是新鮮事，momo大部分的消費者採購都是免運，同業推出免運服務，符合台灣消費者的期待與需求，但每個平台商品都各有特色，淘寶以跨境商品為主，momo則有品牌夥伴等商品，有所區隔。