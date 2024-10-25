生技論壇11月6日登場 黃彥臻：新創應尋求集團整合

鑽石生技投資（6901）基金副總裁黃彥臻表示，當前台灣生技資本市場正進入「收斂」階段，要有夠突出的技術，才能受到青睞。此外，創新生醫技術單打獨鬥的時代已經過去，應尋求與大集團整合，階段性的給投資實質回報，才能不斷獲得市場支持。

對於政府生醫政策方面，黃彥臻建議，應該落實鼓勵具有實質成果的企業，不論是為產業打開資金水龍頭，還是為產品創造第一個出海口，才能真正扶植產業茁壯。

2024生技論壇 健康台灣 生技新契機

經濟日報將在11月6日舉辦「2024生技論壇-健康台灣 生技新契機」，黃彥臻當天將出席《專題座談：台灣生技產業發展新策略》，擔任與談人。

本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

新創技術要走到最後一哩路，最關鍵的是資金與人才，黃彥臻表示，就資金來說，過去20年，台灣歷經生技業大寬鬆時代，拿錢很容易，單一技術就可以向市場募得一大筆錢。現在則逐步走向收斂，這不僅是台灣，包括美國在內全球皆然，香港、大陸更是如此，十年前一窩蜂前往港交所掛牌的兩岸生技公司，留下來的寥寥可數。

台灣過去股市萬點不到，生技產業一支獨秀，一個技術就可以募資逾10億元，如今台股飛越2萬點，但這是少數幾家權值股撐起來的結果，生技業募資卻更不容易了，除非你能說服投資人，你的階段性回報與策略為何。

台灣生技產業走過學習階段，投資人逐漸知道該如何選擇投資對象，這也形成市場一股「資金收斂」的氛圍。黃彥臻強調，收斂並非壞事，反而更能看到鑽石或珍珠。

回過頭來說，台灣生技業歷經20年的寬鬆發展，也創造出不少實質的企業，除了中天、合一外，包括藥華醫藥、保瑞藥業等，都已經讓市場看到成果。這可以證明，生技產業的發展雖然慢，但卻是真的，並非一場夢。

過去大家評價生技業習慣用「本夢比」，這個詞不算壞，透露生技業的內涵是高風險卻蘊含高報酬。這跟傳統投資評價的「本益比」截然不同，因為本益比適用的是傳統製造業。

如今，生技產業資本市場逐漸趨向收斂後，大家雖然開始用近於本益比的眼光去看，但仍願意給較高的評價，可見台灣市場對生技業的期待仍在。以國內幾家指標新藥、製藥公司為例，市值上千億元，市場給的價值仍高於美國等主流市場，這就是台灣生技市場的特色。