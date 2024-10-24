趨勢觀察／科技防詐 打造360°防護網

近期，行政院會揭露五大信賴產業推動方案，正式將AI納入國家戰略產業之一，還要將AI大幅融入百工百業中。

台灣已在今年7月16日三讀通過刑事訴訟法修正，將全球衛星定位系統（GPS）、M化偵查網路系統（M化車）納入科技偵查工具，這個對運用科技工具的重視，現在可以進一步擴大到詐欺偵查與防治上，尤其是在強化阻絕新型態詐欺。

虛擬帳號、加密貨幣等帶來匿名的便利，加上第三方支付平台成為中介金流，增加了金流盤查的複雜性。透過AI圖形演算法和關聯網絡分析技術，能夠抽絲剝繭，視覺化揭露隱藏的犯罪關聯，助力警調單位應對匿名性與多層結構交錯所帶來的困難。

「就好像行銷人員常在提的360°客戶視圖，金融犯罪調查也需要描繪360°犯罪視圖。」在金融犯罪防治領域深耕多年，AI數據分析大廠SAS台灣副總經理陳新銓形容，調查人員可在同一介面掌握所有資訊，也能以客戶為起點，比對異常資金往來的金流關聯性，繪製出一張連點成線的人物關係網絡圖。在這個金流關聯中，調查員能找出金流斷點與防火牆，也找出不在警示名單中的潛在受害客戶，避免更多案件發生。

人物關聯網絡圖中，調查員還能查看客戶共用的通訊方式和設備，快速掌握疑點。這對詐欺案件偵辦來說，是個非常有利的功能。東亞某國家檢警單位，就使用SAS的AI調查平台進行洗錢防制，當平台接獲通報，即啟動AI結合規則、關係人輪廓和模型評分，計算出總風險並分案，將原本需要好幾天才完成的案件排序與分案，縮短為幾個小時，還降低了35%至50%警示誤報率。

陳新銓指出，防範詐欺也是詐欺防治重要的一環，警政單位可透過AI情資檢索，彙整各種資料來源、進階分析後再進行風險評分，以提前識別高危險受害族群或高犯罪機率區域，如ATM熱點地圖。

以美國華盛頓特區警政為例，他們使用AI工具來彙整該區歷年犯罪類型、屬性、時間和地點等資訊，並結合當地圖資與AI智慧分群分析結果，視覺化呈現犯罪熱區關鍵資訊，包括犯罪高風險熱點區域和犯罪類型。警政可針對高風險區域，及早採取行動。

美國德拉瓦州警察局也利用AI工具，彙整組織記錄、碰撞調查、交通罰單和犯罪事件等資料，打造一套州警察局分析平台。員警只要輸入可疑的車輛外觀描述，就能透過AI層層過濾、鎖定嫌疑人，提高辦案效率。

詐欺案件發生時，AI也能幫助警方分級案件風險、優化警務人力調度。其中，案件風險分級是指搭配風險監控框架，來對案件進行風險分級示警評分，再根據評分結果，優先在高風險案件配置警力。

以澳洲聯邦警察為例，他們以該平台的敏捷式分析功能，計算案件特徵值，得出案件分數和風險等級。警察可聚焦高風險分數案件優先辦案。另一方面，美國北卡羅來納州德倫市警察局也運用AI平台工具，整合警員發展歷程，包括逮捕、派遣、投訴、培訓等數據，在儀表板呈現員警表現狀況，更透明地顯示警務人力準備程度，供高層分派任務、優化警力調度。

綜觀下來，國外已有許多成熟且成效顯著的AI輔助辦案模式。台灣正值AI深入產業的轉型階段，警政單位可藉助AI、打造偵查平台，來強化案發前的情資彙整分析、案發時的風險分級與人力調度，以及案發後的進階關聯網路調查，更強力打擊詐欺。