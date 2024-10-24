智慧經營／政大國際金融學院院長蘇建榮 養成國際金融人才即戰力

卸下財政部長一職後，投身金融教育培育人才，蘇建榮在今年8月1日正式接下政大國際金融學院院長一職，蘇建榮表示，接下來自己有三大重點工作要推動，包括擴大培育人才、降低產學銜接落差、協助亞洲資產管理中心目標實現。

最終目標 降低產學落差

蘇建榮指出，前總統蔡英文任內推動「半導體學院」、「國際金融學院」及「國際政經學院」，包括政治大學及中山大學均成立「國際金融學院」，主要目的是培養國際金融人才，現在賴總統上任後，也更提出「亞洲資產管理中心」，盼打造台灣成為資產管理中心，不只要讓國際金融人才留在台灣，更要讓優秀人才可以來台灣。

因此，在推動過程中，人才需求也將不斷擴增，蘇建榮說，國際金融學院就成為相當重要的一環，目前自己在學院中也開一門「國際金融情勢展望與分析」的課，希望透過這門課程讓學生更了解到目前國際上較新的發展，例如現在國際資產管理是一個相當新的概念，過去台灣相對較少發展，現在藉由這門課程，希望與國際幾個資產管理機構合作，學生能在上課中實際了解到國際資產管理如何運作，並在畢業後能夠直接操作。

蘇建榮說，當初成立國際金融學院最終的目標就是希望能夠降低產學落差，透過進一步與產業界接觸，深入了解到國際金融發展，當然也會希望在培育相關人才的過程中，讓學生更貼近實際狀況，像是現在國際金融發展已經會涉及到永續金融問題、風險控管等，且這部分還會與總體經濟層面相關等，這些都需要讓學生在課程中進一步清楚了解，並能透過一些訓練達成一定的能力，在未來畢業後具備即戰力。

交換學生 拓展海外資源

亞洲資產管理中心是國家推動的重要政策目標，蘇建榮說，學院的教育方針會著重在國際資產管理這塊，最大目標還是配合這項政策的推動，必須要培訓出相關人才，在國際金融學院中，有85％在職生，多是在相關產業工作的中階以上主管，透過公司的推舉，再經過評選後，能夠進來就讀的絕大多數都具備一定水準。

「除了在國內自己練兵，也要到海外研習」。蘇建榮說，目前已經有跟新加坡的財務管理學院合作簽署MOU，每學期派20至30位學生過去新加坡，另外也有跟紐約市立大學柏魯克學院簽訂MOU，未來該學院的老師也會來台灣授課，盼透過這樣的方式讓學生可以更廣泛地學習到國際金融知識。

對於接下來的目標，蘇建榮說，國際金融學院目前一屆招生120人，希望擴大招生至240人；也希望拓展國際資源。目前與新加坡與、紐約已簽署MOU，未來想要拓展至歐洲，如德國、瑞士、英國等都會積極接觸，讓學生有機會前往歐洲研習。此外，因應氣候變遷而產生出來的新類型金融商品，也需要不斷更新讓人才能夠跟上時代趨勢。