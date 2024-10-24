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重劃區百花齊放！最愛買5年內新屋地區 桃園市占比逾三成居冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
桃園房市示意圖。圖／本報系資料照片
桃園房市示意圖。圖／本報系資料照片

據內政部不動產資訊平台揭露，今年上半年屋齡五年以下新成屋交易件數中，桃園市以4,120筆最多，占全市交易總交易筆數12,790筆比重達32.2%，平均每三筆交易就有一筆是屋齡五年以下新成屋，交易件數、占比居全國之冠。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，桃園市新興重劃區百花齊放，如A7龜山重劃區、青埔高鐵特區、A20重劃區、中路特區、小檜溪重劃區、草漯重劃區等，都是建商獵地推案的熱區，再加上與高房價的雙北市相比，桃園市房價更顯親民，因此磁吸了許多偏好購買新建案的大台北年輕首購族移居，讓桃園市成為新成屋交易比重最高的都會區。

而苗栗縣、嘉義縣各以新成屋交易占比24.9%、20.3%居二、三名，交易比數各為410件、169件。宜蘭縣、彰化縣新屋交易比重也各達19.5%、16.3%為第四、五位。

莊思敏指出，近年苗栗縣在產業利多、重大建設、竹科人口外溢的加持下，加上區域房價屬低基期，購買新竹一間中古屋相當於苗栗新屋入手價，尤其科技廠設廠的地緣關係，吸引很多竹科新貴跑到苗栗竹南與頭份置產，就連苗栗市、後龍鎮的房市熱度也在持續攀升，讓苗栗縣房市表現亮眼。

嘉義縣部分，莊思敏指出，由於台積電（2330）進駐設廠議題，加上嘉科、馬稠後產業園區、高鐵等建設題材的發酵，都為嘉義縣房市帶來重大利多，讓不少建商插旗嘉義購地推案；目前嘉義縣兩房（含車位）新成屋的成交總價落在1,200萬~1,500萬元上下，讓不少外來就業族、置產族選擇在此置產。

據內政部不動產資訊平台揭露，今年上半年屋齡五年以下新成屋交易件數中，桃園市以4,120筆最多，占全市交易總交易筆數12,790筆比重達32.2%，平均每三筆交易就有一筆是屋齡五年以下新成屋，交易件數、占比居全國之冠。中信房屋提供
據內政部不動產資訊平台揭露，今年上半年屋齡五年以下新成屋交易件數中，桃園市以4,120筆最多，占全市交易總交易筆數12,790筆比重達32.2%，平均每三筆交易就有一筆是屋齡五年以下新成屋，交易件數、占比居全國之冠。中信房屋提供

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