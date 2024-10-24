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電商龍頭momo總座看「統一入股網家」：驚訝 但談不上壓力
統一（1216）入股網家（8044），震撼台灣線上、線下零售通路，成為零售產業話題焦點。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）總經理谷元宏被媒體詢問，面對未來市場競爭，是否有「壓力」。谷元宏笑著說，樂見統一看好電商市場，對於統一入股網家，驚訝！但還談不上壓力。
谷元宏出席momo《雙11超狂購物節》記者會，會後媒體提問統一入股網家是否有壓力，谷元宏指出，驚訝，但還談不上壓力。
谷元宏觀察，統一入股網家，代表統一集團也看好電子商務發展機會，與momo看法一致，至於競爭壓力，台灣電商滲透率僅13%，在國際市場中偏低，未來市場成長仍有相當大的空間，市場還不擠，統一投資的都是既有業者，也是產業自然發展的整併過程，因此正面看待此事。
至於市場高度期待統一發展OMO模式，谷元宏分析，統一是非常重要的零售業，通路上也非常強，預期OMO整合會創造一些不一樣火花。
谷元宏也認為，世界上還沒看到成功的OMO案例，momo也有發展OMO的想法，但還沒有對象，希望尋找可以產生綜效的對象，讓線上及線下都有新的經營模式，「但現在趨勢在我這裡（線上），所以我們壓力沒有這麼大」。
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