農業工程研究中心與印尼農業部學院簽MOU 盼強化交流

財團法人農業工程研究中心技術長譚智宏日前率團訪問印尼，並與隸屬印尼農業部的農業工程發展學院簽署諒解備忘錄，未來將深化雙方在農業工程、水資源及遙測等領域的合作。

農業工程研究中心（簡稱農工中心）技術長譚智宏10月中旬率團訪問印尼，並與隸屬印尼農業部的農業工程發展學院（PEPI）院長穆哈爾菲薩（Muharfiza）簽署諒解備忘錄（MOU）並進行專題演講，分享台灣農田水利灌溉及遙測監控技術的現況。

台灣與印尼雙方未來將在農業工程、水資源以及遙測等領域加強合作，包括專家與研究人員互訪、研究數據及資訊共享，以及共同舉辦研討會等。

駐印尼副代表陳盛鵬出席見證雙方簽署MOU並致詞。秘書郭肇凱表示，印尼農業工程發展學院有3大研究主軸，包括農業機械化技術、農業灌溉用水管理以及農產品採後的處理技術等。

他補充說，該學院是印尼農業部轄下的重要學術研究單位，也是印尼新任政府積極推動開發沼澤低窪地成為可耕地，以提升糧食自給率的技術幕僚單位。

根據台灣農工中心官網資訊，農工中心主要是針對應用於農林漁牧、水與環境資源、環境生態、科學發展、應用服務及農村發展的農業工程技術進行研究與服務。

郭肇凱指出，台灣農工中心與印尼農業工程發展學院簽署合作備忘錄後，將有望帶動台灣農用無人機及相關農業機具設備進入印尼市場的推廣與媒合平台。

另外，「印尼官方也希望台灣業者有機會至印尼設廠，並藉由相關機具協助提升單位面積產量，以利早日達成印尼糧食自給自足願景」。