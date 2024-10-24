保誠將在星馬使用Google Cloud MedLM 處理醫療保險理賠

Google Cloud和保誠（Prudential plc）宣布，保誠正式採用MedLM（Google針對醫療保健產業應用案例而微調的的基礎模型系列）以提高醫療保險理賠決策的準確性和效率。保誠是全球首批導入MedLM的保險公司之一，MedLM通常被醫療保健組織用於為醫生、醫院和其他醫療服務供應商構建解決方案，為醫療保健工作者和患者提供更優質的體驗。

保誠將從新加坡和馬來西亞先開始使用MedLM分析與健康保險理賠一併提交的文件，例如診斷報告、處方和收據。MedLM能夠提取理賠文件相關資訊並準確地為案件編碼，減少因人工輸入數據造成的潛在錯誤，大幅提升理賠處理的效率和準確度。

根據保誠早前的幾項概念驗證測試顯示，在採用MedLM後，醫療保險理賠審核和評估的自動化效率提升一倍，賠償決策的準確性亦有所提高，有助保險公司縮短理賠申請處理時間，提升整體客戶體驗。

保誠計畫未來3至4個月內將MedLM應用於部分從新加坡和馬來西亞提出的醫療保險理賠申請，並在此期間將AI 的分析和建議與現有的審核流程的實際決策進行比較。協助保誠找出MedLM能夠為核保理賠人員带來最大生產力提升和最有建設性建議的領域，確保在決策過程中的關鍵階段保持「人在環中」（human in the loop）此重要一環。