快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

Klook與Google Cloud攜手合作 打造亞洲首個AI旅遊解決方案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台KlookGoogle Cloud宣布擴大在AI的合作關係，為Klook打造整個企業共享AI基礎架構，全面解決旅客和商家夥伴最迫切的需求。

新的合作基於Klook與Google Cloud近期AI領域的合作基礎，包括使用生成式AI為Klook創建多語系的商品頁面內容，不僅縮短80%以上的製作時間，也提高了翻譯準確度與內容品質。Klook的技術團隊導入生成式AI支援軟體開發與測試流程，讓程式碼審查效率提高60%，平台效能也提升高達70%。

Klook表示，即使與Google Cloud的合作還在初步探索階段，生成式AI已顯著提升Klook的規模效率，與Google Cloud的擴大合作將突破旅遊產業當前應用AI的方式，創造競爭優勢，帶來更快更有感的顧客體驗與商家營運效率，長期提升內部生產力。

Klook的AI基礎架構將為未來的AI創新服務提供支持，解決多數旅客與商家面臨的痛點。例如針對旅客，Klook會根據消費者反饋及平台數據，推出「購物指南（shopping guide）」功能，幫助旅客在相似的一日遊等旅遊體驗中做出更符合需求的選擇。此功能利用生成式AI彙總評論，找出共同特點，協助旅客在複雜的選擇中進行比較，這是亞洲第一個運用AI提供此服務的線上旅遊平台。

對商家夥伴，Klook提供一系列解決方案，協助他們收集有價值的商業洞察並改善營運效率。最近一項推行的計畫中，Klook彙整並總結用戶評論，為商家提供系統性反饋，參與計畫的商家服務水準也獲得顯著提升。更有商家根據這些結論，在既有景點票務上打造新的銷售方案，目前此新方案銷售占此景點商品總營收的24%。

Klook工程師已開始採用Gemini Code Assist來支援平台測試與代碼生成，並開發相關應用來簡化行銷與財務流程，包括優化搜尋引擎（SEO）或核對帳單等原本需要大量人力的工作內容。

Klook的AI策略核心是善用旅客回饋和商家意見，透過AI轉換成具價值的商業行動。用戶評論、回饋與目的地旅遊資訊，已在平台上AI對話服務中發揮關鍵作用。Klook目前的AI解決方案，包括創建旅遊商品頁面的生成式AI ，也將更加廣泛地參考用戶評論和目的地洞察，為旅客帶來真實且獨特的內容。

AI Google Cloud Klook 營收 軟體

延伸閱讀

38歲財富自由！他的「三招」致富法則：連被裁員都不怕

Google擴充AI手機陣容 Pixel新款在台開賣

花蓮冷門景點爆紅！Google 5星好評「一顆超好躺ㄉ俗頭」 網大推：名不虛傳

電子煙資訊氾濫 藍委轟：衛福部沒半個人會用Google？

相關新聞

聚界潔能拚核融合商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪時指出，對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一核融...

遠傳小金雞 博弘年底上櫃

遠傳電信小金雞博弘已獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計今年底掛牌交易，是博弘在資本市場的關鍵里程碑。為布局亞太業務注入...

生技論壇11月6日登場 黃彥臻：新創應尋求集團整合

鑽石生技投資基金副總裁黃彥臻表示，當前台灣生技資本市場正進入「收斂」階段，要有夠突出的技術，才能受到青睞。此外，創新生醫...

智慧經營／政大國際金融學院院長蘇建榮 養成國際金融人才即戰力

卸下財政部長一職後，投身金融教育培育人才，蘇建榮在今年8月1日正式接下政大國際金融學院院長一職，蘇建榮表示，接下來自己有...

趨勢觀察／科技防詐 打造360°防護網

近期，行政院會揭露五大信賴產業推動方案，正式將AI納入國家戰略產業之一，還要將AI大幅融入百工百業中。

數位行銷視角／美妝業內容行銷 五關鍵

在競爭激烈的美妝保養品市場，品牌如何脫穎而出成為關鍵課題。隨著新品牌不斷湧現，內容行銷策略的重要性日益凸顯，也是品牌能否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。