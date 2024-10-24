Klook與Google Cloud攜手合作 打造亞洲首個AI旅遊解決方案

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook與Google Cloud宣布擴大在AI的合作關係，為Klook打造整個企業共享AI基礎架構，全面解決旅客和商家夥伴最迫切的需求。

新的合作基於Klook與Google Cloud近期AI領域的合作基礎，包括使用生成式AI為Klook創建多語系的商品頁面內容，不僅縮短80%以上的製作時間，也提高了翻譯準確度與內容品質。Klook的技術團隊導入生成式AI支援軟體開發與測試流程，讓程式碼審查效率提高60%，平台效能也提升高達70%。

Klook表示，即使與Google Cloud的合作還在初步探索階段，生成式AI已顯著提升Klook的規模效率，與Google Cloud的擴大合作將突破旅遊產業當前應用AI的方式，創造競爭優勢，帶來更快更有感的顧客體驗與商家營運效率，長期提升內部生產力。

Klook的AI基礎架構將為未來的AI創新服務提供支持，解決多數旅客與商家面臨的痛點。例如針對旅客，Klook會根據消費者反饋及平台數據，推出「購物指南（shopping guide）」功能，幫助旅客在相似的一日遊等旅遊體驗中做出更符合需求的選擇。此功能利用生成式AI彙總評論，找出共同特點，協助旅客在複雜的選擇中進行比較，這是亞洲第一個運用AI提供此服務的線上旅遊平台。

對商家夥伴，Klook提供一系列解決方案，協助他們收集有價值的商業洞察並改善營運效率。最近一項推行的計畫中，Klook彙整並總結用戶評論，為商家提供系統性反饋，參與計畫的商家服務水準也獲得顯著提升。更有商家根據這些結論，在既有景點票務上打造新的銷售方案，目前此新方案銷售占此景點商品總營收的24%。

Klook工程師已開始採用Gemini Code Assist來支援平台測試與代碼生成，並開發相關應用來簡化行銷與財務流程，包括優化搜尋引擎（SEO）或核對帳單等原本需要大量人力的工作內容。

Klook的AI策略核心是善用旅客回饋和商家意見，透過AI轉換成具價值的商業行動。用戶評論、回饋與目的地旅遊資訊，已在平台上AI對話服務中發揮關鍵作用。Klook目前的AI解決方案，包括創建旅遊商品頁面的生成式AI ，也將更加廣泛地參考用戶評論和目的地洞察，為旅客帶來真實且獨特的內容。