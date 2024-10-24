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「金龍」海嘯真的來了！內政部分析數據：房市10月起降溫

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
央行總裁楊金龍祭出一波波打炒房重拳。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍祭出一波波打炒房重拳。記者胡經周／攝影

內政部24日發布2024年第2季（今年4至6月）全國住宅價格指數為146.48，相較上季上漲4.02％。不過，內政部表示，自從央行實施信用管制措施後，9月全國建物買賣登記戶數2萬9,520戶，較8月3萬1,127戶下降5.2％，房市降溫效果開始發酵。

內政部表示，因經濟表現穩健，國內景氣持續增溫，股市交易熱絡，加上市場資金維持穩定寬鬆，提升購屋意願並帶動房市交易，住宅價格指數年漲11.99％，全國建物買賣登記達9萬5,765戶，較去年同季年增28%，住宅價格指數年漲11.99％。

不過，為了引導房市降溫及正常發展，內政部表示，央行從8月起勸導請銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第七波選擇性信用管制措施，今年9月全國建物買賣登記戶數2萬9,520戶，較8月3萬1,127戶下降5.2%，顯示民眾買房與賣房意願指數均為下降，房市降溫效果開始發酵。

內政部指出，將密切觀察後續房市變動情形，並持續加強稽查房市違規交易，嚴格要求業者不得不實行銷，共同防杜不當投機炒作。

內政部說明，本季經濟成長率5.06％，4至6月景氣對策信號由35分黃紅燈升至38分紅燈，景氣持續增溫，並帶動購屋意願及房市交易。

六都住宅價格指數部分，內政部說，本季均呈現上漲情形，其中以高雄市較上季上漲6.27％最多，台中市上漲4.29％次之，桃園市、新北市及台北市分別上漲4.28％、3.20％、2.98％，台南市上漲2.06％。

內政部 央行 房市 買房

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