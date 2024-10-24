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統一宣布入股網家！富邦媒總座看好台灣電商成長：現在還沒辦法評估

中央社／ 台北24日電
電商業者momo富邦媒24日舉辦雙11購物節開跑記者會，總經理谷元宏（中）表示，今年升級回饋力道、擴大活動規模，看好雙11業績將優於去年。中央社
電商業者momo富邦媒24日舉辦雙11購物節開跑記者會，總經理谷元宏（中）表示，今年升級回饋力道、擴大活動規模，看好雙11業績將優於去年。中央社

統一參與電商集團PChome網路家庭私募，將持股30%成為網家最大股東。momo富邦媒總經理谷元宏今天說，統一集團也覺得電子商務和線上零售未來很有發展空間，與富邦媒看法一致，台灣電商的成長還是可以期待。

統一集團在電商布局動作頻頻，今年2月宣布認購雅虎台灣公司債2500萬美元（約新台幣8.12億元），已獲公平會核准。統一23日宣布參與認購網家私募普通股，持股約占網家增資後股份30%，將成為網家最大股東，預計取得2席董事。

谷元宏下午出席momo雙11購物節開跑記者會受訪指出，統一集團入股網家的消息昨天才公布，富邦媒還沒有時間消化相關訊息。他說，統一集團是零售業非常重要的公司，尤其在通路這塊非常強，這樣一個OMO（虛實整合）可以創造什麼樣的火花，外界都在觀察，現在還沒辦法評估。

谷元宏強調，電商占台灣整體零售市場約13%，「還不是很擠」，產業發展到一定程度，往往都會整併，電商也是如此，較小型業者會被整併；不過，OMO模式台灣還沒嘗試過，究竟對零售會產生什麼影響，「我們也在拭目以待」。

媒體追問富邦媒是否有意發動併購，谷元宏坦言，確實有這個想法，但還沒看到好對象，主要希望併購對象能產生綜效。目前全世界OMO沒有真正成功的案例，對富邦媒而言，沒有那麼大的壓力需要進行OMO。

談到淘寶日前宣布投入新台幣20億元補貼，升級台灣跨境免運服務，谷元宏表示，免運在台灣已經不是新鮮事，momo大部分消費者採購都免運，同業推出免運，符合台灣消費者的期待。

他表示，每個平台商品都各有特色，淘寶以跨境商品為主，與momo有一定區隔。透過不同平台一起炒熱購物節，是不錯的事情。

谷元宏不諱言，雙11檔期每年的刺激效果都在遞減，但每個市場其實都有類似問題，包括亞馬遜Amazon Prime Day檔期也是。消費者感受到節慶效應沒那麼熱烈，富邦媒會設法保持熱度。

谷元宏觀察，今年台灣電商市場成長趨緩，零售成長也沒有很好，與消費大趨勢有關，民眾對消費比較保守，加上今年暑假出國觀光人數成長非常大，民眾把預算放到出國旅遊的機票、住宿及購物。隨著暑假結束，買氣應該會慢慢恢復，品牌供應商對第4季有蠻高期望。

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