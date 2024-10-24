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全台第2季房貸負擔率漲到46% 三縣市有房族苦哈哈

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

內政部24日發布，2024年第2季全國房貸負擔率為46.02％，推測與本季的中位數住宅價格上漲，帶動負擔率較上季上升1.72％，也較2023年同季上升3.93％，其中六都又以台南市、高雄市及新北市較上季漲幅最多。

民眾購屋負擔明顯加重，內政部表示，政府在今年6月提出新青安房貸優化措施，央行並在9月宣布實施第七波選擇性信用管制，以協助無自用住宅者購屋貸款，並抑制房市投機與囤房行為，內政部也積極推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」興辦社會住宅、擴大租金補貼專案，以減輕民眾居住負擔。

內政部指出，本季六都房貸負擔率，以台南市、高雄市及新北市較上季上升2.72％、2.49％、2.09％升幅較大；台中市、台北市、桃園市則分別上升2.07％、1.87％及1.37％。

內政部分析，六都以外縣市，除基隆市房貸負擔率仍維持低於3成外，其他縣市房貸負擔率則皆介於3成至4成之間，其中以新竹縣46.78%負擔較重。

內政部解釋，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。

據統計，全國中位數住宅價格較上季上漲4.71％，由955萬元升至1,000萬元，使負擔率上升2.08%；中位數家戶可支配所得增加1.76％，由92.29萬元增加至93.92萬元，使負擔率下降0.77%。

另外，五大銀行新承作購屋貸款平均利率升至2.182％，使負擔率上升0.42％，經綜合計算，本季負擔率較上季上升約1.72％。

內政部 房市 新青安房貸 租屋

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