路易莎跨足buffet投資「青焰」 進駐新竹伊普索酒店

路易莎（2758）近來全力布局餐飲市場，投資「青焰炭火熟成牛排」，10月26日進駐凱悅旗下新竹伊普索酒店，首創西式主餐+皇室泰菜風味半自助餐，這是繼日前開幕的新莊嘉軒酒店之後，與凱悅集團的再度攜手合作，也是路易莎投資「玖仰」茶食文化館，成立子品牌「Louisa Bakery」麵包坊特色門市進駐大巨蛋後，逐步實現的餐飲大未來版圖。

新竹伊普索酒店開幕的「青焰炭火熟成牛排」主打semi-buffet，也就是主餐+半自助餐的形式，彈性的點餐方式，提供頂級牛排、龍蝦、德國豬腳，還匯集皇室泰菜與多元化的各式經典菜肴多達60種。除西式主餐延續其極具特色的炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳等經典美食，自助餐部分則常備各式皇室泰菜如冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、甚至一般自助餐不常見的火山排骨、月亮蝦餅等精選料理也都有特別提供。

價格方面，主餐+半自助餐每位798元起，若選擇單點自助吧，3歲以下免費，3至6歲269元，6至12歲538元，12歲以上729元（限平日）。另外餐廳內特設的綠洲中島吧檯還全日供應各式威士忌、紅白酒與泰國啤酒（酒類費用另計）。

另外，玖仰茶食文化和路易莎咖啡也和新竹伊普索酒店合作，與青焰儼然形成美食黃金組合。路易莎表示，此次進駐伊普索酒店，除了進一步強化「青焰」的品牌形象，還透過結合國際酒店服務標準與在地化的餐飲創意，為顧客帶來更高品質的用餐體驗。不僅將酒店賓客的用餐體驗升級，也成為當地居民、竹科園區新貴以及國際旅客的理想用餐環境。

路易莎表示，青焰未來也將持續與國際酒店集團配合，與飯店的合作會是路易莎未來的重要發展策略之一。