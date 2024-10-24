快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

路易莎跨足buffet投資「青焰」 進駐新竹伊普索酒店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎總經理黃銘賢。圖/路易莎提供
路易莎總經理黃銘賢。圖/路易莎提供

路易莎（2758）近來全力布局餐飲市場，投資「青焰炭火熟成牛排」，10月26日進駐凱悅旗下新竹伊普索酒店，首創西式主餐+皇室泰菜風味半自助餐，這是繼日前開幕的新莊嘉軒酒店之後，與凱悅集團的再度攜手合作，也是路易莎投資「玖仰」茶食文化館，成立子品牌「Louisa Bakery」麵包坊特色門市進駐大巨蛋後，逐步實現的餐飲大未來版圖。

新竹伊普索酒店開幕的「青焰炭火熟成牛排」主打semi-buffet，也就是主餐+半自助餐的形式，彈性的點餐方式，提供頂級牛排、龍蝦、德國豬腳，還匯集皇室泰菜與多元化的各式經典菜肴多達60種。除西式主餐延續其極具特色的炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳等經典美食，自助餐部分則常備各式皇室泰菜如冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、甚至一般自助餐不常見的火山排骨、月亮蝦餅等精選料理也都有特別提供。

價格方面，主餐+半自助餐每位798元起，若選擇單點自助吧，3歲以下免費，3至6歲269元，6至12歲538元，12歲以上729元（限平日）。另外餐廳內特設的綠洲中島吧檯還全日供應各式威士忌、紅白酒與泰國啤酒（酒類費用另計）。

另外，玖仰茶食文化和路易莎咖啡也和新竹伊普索酒店合作，與青焰儼然形成美食黃金組合。路易莎表示，此次進駐伊普索酒店，除了進一步強化「青焰」的品牌形象，還透過結合國際酒店服務標準與在地化的餐飲創意，為顧客帶來更高品質的用餐體驗。不僅將酒店賓客的用餐體驗升級，也成為當地居民、竹科園區新貴以及國際旅客的理想用餐環境。

路易莎表示，青焰未來也將持續與國際酒店集團配合，與飯店的合作會是路易莎未來的重要發展策略之一。

布局 自助餐 路易莎 餐飲

延伸閱讀

菜色輾壓正餐期的「高CP值午茶Buffet」！藏身火鍋吃到飽餐廳　超狂「星巴克、哈根達斯版花生捲冰淇淋」無限續

新竹購物節得標廠商「僅成立3月」挨批圖利 邱臣遠回應了

國三新竹芎林北上路段4車連環撞 1人受傷送醫

新竹瓦斯公司24日下午「演習」 關西全鎮供氣將降壓

相關新聞

聚界潔能拚核融合商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪時指出，對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一核融...

遠傳小金雞 博弘年底上櫃

遠傳電信小金雞博弘已獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計今年底掛牌交易，是博弘在資本市場的關鍵里程碑。為布局亞太業務注入...

生技論壇11月6日登場 黃彥臻：新創應尋求集團整合

鑽石生技投資基金副總裁黃彥臻表示，當前台灣生技資本市場正進入「收斂」階段，要有夠突出的技術，才能受到青睞。此外，創新生醫...

智慧經營／政大國際金融學院院長蘇建榮 養成國際金融人才即戰力

卸下財政部長一職後，投身金融教育培育人才，蘇建榮在今年8月1日正式接下政大國際金融學院院長一職，蘇建榮表示，接下來自己有...

趨勢觀察／科技防詐 打造360°防護網

近期，行政院會揭露五大信賴產業推動方案，正式將AI納入國家戰略產業之一，還要將AI大幅融入百工百業中。

數位行銷視角／美妝業內容行銷 五關鍵

在競爭激烈的美妝保養品市場，品牌如何脫穎而出成為關鍵課題。隨著新品牌不斷湧現，內容行銷策略的重要性日益凸顯，也是品牌能否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。