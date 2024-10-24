君品Collection再拓新點「1915荷造り場」 打造百年古蹟森林風格宴會

雲品國際（2748）受到臺灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化的邀請，將提供技術顧問服務，共同合作經營該園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴，「1915荷造り場」將加入君品Collection的行列，成為森林系宴會與文化古蹟宴會的新據點，「1915荷造り場」藏身在台北都會中的古蹟園區裡，擁有隱密森林風格咖啡廳與餐飲空間。雲品國際將以技術顧問合作經營方式提供消費者能在深具歷史性的園區中用餐與宴客，自即日起開始接單與辦理宴會，這也是雲品國際文化資產場域活化利用的全新合作，亦為第7處的文化資產宴會據點。

雲品國際總經理丁原偉表示，繼美軍俱樂部、豆留森林、台北光點、台中市役所等歷史建築與古蹟等場地為君品Collection合作伙伴外，接續取得「臺東市機關車庫」與「臺東市北町日式建築宿舍群」二處文化資產OT案。受經營團隊邀請，提供技術顧問與中韻文化合作經營「1915荷造り場」包場宴席與宴會，亦是雲品在台北市取得首家文化資產技術合作經營案，為雲品結合歷史建物的全新合作案源。雲品長期強調永續、可持續性的理念，不僅活化資產、尊重文化與保存歷史，也是ESG具體作為的一項任務。未來雲品將透過在地歷史背景、文化脈絡來設計料理與餐飲活動，提供更多元且富有文化內涵的體驗，進行餐飲上的文化交流與薰陶。

興建於西元1915年的「1915荷造り場」位於臺灣博物館南門園區中，過去是臺灣樟腦加工最後成品出廠打包的空間，場內空氣中充滿著淡淡的樟木味，空間氛圍則保留場域原有的歷史記憶，以城市森林為主軸，透過木藝與植栽的結合，大片落地窗延伸進自然綠意，營造出自然舒適的溫暖氛圍，更是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」與「交通便利」三者構築的獨有場地，將透過君品Collection 的技術指導與協助打造出最深刻動人的文創宴會及人文餐飲空間。

「1915荷造り場」經營團隊中韻國際文化展演有限公司認可雲品國際在永續作為的努力，也肯定雲品的餐飲實力，看好未來包場式活動與私人宴會的市場性，並且豐富營運項目與活化文化資產，於今年夏季正式邀請雲品國際進行技術合作。「1915荷造り場」可規劃20桌宴會，若包場辦理宴會最高可納200人，1915荷造り場將自即日起受理接單並開始辦理宴會。