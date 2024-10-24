快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

君品Collection再拓新點「1915荷造り場」 打造百年古蹟森林風格宴會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
君品Collection再拓新點「1915荷造り場」，打造百年古蹟森林風格宴會。業者提供
君品Collection再拓新點「1915荷造り場」，打造百年古蹟森林風格宴會。業者提供

雲品國際（2748）受到臺灣博物館南門園區「1915荷造り場」營運業者-中韻國際文化的邀請，將提供技術顧問服務，共同合作經營該園區中的咖啡廳、包場宴席與婚宴，「1915荷造り場」將加入君品Collection的行列，成為森林系宴會與文化古蹟宴會的新據點，「1915荷造り場」藏身在台北都會中的古蹟園區裡，擁有隱密森林風格咖啡廳與餐飲空間。雲品國際將以技術顧問合作經營方式提供消費者能在深具歷史性的園區中用餐與宴客，自即日起開始接單與辦理宴會，這也是雲品國際文化資產場域活化利用的全新合作，亦為第7處的文化資產宴會據點。

雲品國際總經理丁原偉表示，繼美軍俱樂部、豆留森林、台北光點、台中市役所等歷史建築與古蹟等場地為君品Collection合作伙伴外，接續取得「臺東市機關車庫」與「臺東市北町日式建築宿舍群」二處文化資產OT案。受經營團隊邀請，提供技術顧問與中韻文化合作經營「1915荷造り場」包場宴席與宴會，亦是雲品在台北市取得首家文化資產技術合作經營案，為雲品結合歷史建物的全新合作案源。雲品長期強調永續、可持續性的理念，不僅活化資產、尊重文化與保存歷史，也是ESG具體作為的一項任務。未來雲品將透過在地歷史背景、文化脈絡來設計料理與餐飲活動，提供更多元且富有文化內涵的體驗，進行餐飲上的文化交流與薰陶。

興建於西元1915年的「1915荷造り場」位於臺灣博物館南門園區中，過去是臺灣樟腦加工最後成品出廠打包的空間，場內空氣中充滿著淡淡的樟木味，空間氛圍則保留場域原有的歷史記憶，以城市森林為主軸，透過木藝與植栽的結合，大片落地窗延伸進自然綠意，營造出自然舒適的溫暖氛圍，更是雙北少有以「百年古蹟」、「和洋風建築」與「交通便利」三者構築的獨有場地，將透過君品Collection 的技術指導與協助打造出最深刻動人的文創宴會及人文餐飲空間。

「1915荷造り場」經營團隊中韻國際文化展演有限公司認可雲品國際在永續作為的努力，也肯定雲品的餐飲實力，看好未來包場式活動與私人宴會的市場性，並且豐富營運項目與活化文化資產，於今年夏季正式邀請雲品國際進行技術合作。「1915荷造り場」可規劃20桌宴會，若包場辦理宴會最高可納200人，1915荷造り場將自即日起受理接單並開始辦理宴會。

君品 文化資產 雲品 餐飲

延伸閱讀

導演李靖惠新作《愛子歸來》高雄社團發公益包場傳愛　

中科院有能力管理無人機產業園區？ 院長：我們也懷疑

台南車站古蹟修復 黃偉哲批評台鐵一事無成：市府會全力以赴

好美…首件銀行古蹟結合幾米藝術療癒復古 宜蘭一銀成美拍新景點

相關新聞

聚界潔能拚核融合商轉

行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪時指出，對「新核能技術抱持開放態度」，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。國內唯一核融...

遠傳小金雞 博弘年底上櫃

遠傳電信小金雞博弘已獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計今年底掛牌交易，是博弘在資本市場的關鍵里程碑。為布局亞太業務注入...

生技論壇11月6日登場 黃彥臻：新創應尋求集團整合

鑽石生技投資基金副總裁黃彥臻表示，當前台灣生技資本市場正進入「收斂」階段，要有夠突出的技術，才能受到青睞。此外，創新生醫...

智慧經營／政大國際金融學院院長蘇建榮 養成國際金融人才即戰力

卸下財政部長一職後，投身金融教育培育人才，蘇建榮在今年8月1日正式接下政大國際金融學院院長一職，蘇建榮表示，接下來自己有...

趨勢觀察／科技防詐 打造360°防護網

近期，行政院會揭露五大信賴產業推動方案，正式將AI納入國家戰略產業之一，還要將AI大幅融入百工百業中。

數位行銷視角／美妝業內容行銷 五關鍵

在競爭激烈的美妝保養品市場，品牌如何脫穎而出成為關鍵課題。隨著新品牌不斷湧現，內容行銷策略的重要性日益凸顯，也是品牌能否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。