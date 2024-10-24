臻鼎、東元戰略合作！深化節能減碳 永續發展業務

機電系統、自動化暨智慧能源管理供應商東元（1504）與全球 PCB 製造商臻鼎-KY（4958），24日共同對外宣布簽署戰略合作框架協議，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推PCB產業節能減碳和永續發展。首波將在「智慧能源管理」項目展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並透過技術交流與經驗分享，共同推進 PCB 產業的低碳節能和綠色轉型。

東元的廠房節能「減碳包」，已於2023年在臻鼎科技集團深圳園區和秦皇島園區順利完工 ，實現了相當於150萬人民幣 （約合台幣683萬） /年的電費節約，年減少碳排放約1800噸CO2e，效果顯著。東元電機利明献董事長表示，東元成熟豐富的節能改造方案和完善的維保服務體系， 將為戰略合作夥伴臻鼎科技集團的全球廠區，實現綠色轉型，推動智慧能源管理進程。

本合作案不但符合東元三年發展策略中的節能減碳項目，更進一步攜手建構PCB產業的低碳生態，雙方將每年減碳5,000噸以上為目標，持續優化升級。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳指出，「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」是臻鼎科技集團的經營使命。此次合作，期望利用東元的智慧化管理技術，協助臻鼎建立設備健康管理平臺，利用最新物聯網、雲計算、大數據和行動通訊等技術，對設備運行狀態進行全生命週期服務，並提供節能、創能及儲能等綠色能源整合方案，為臻鼎安全生產、連續生產、低碳智慧生產保駕護航。

雙方合作範圍也涵蓋東元電機為臻鼎提供各種工況的技改服務，與各種動力能源系統的整體解決方案，包括電機驅動系統、迴圈水系統、風機系統、空調系統、空壓系統、和餘熱利用等；在能源管理合作方面，雙方將優先試行太陽能、儲能系統建設與運維；同時對設備智慧健康運行的監測、預警、診斷、趨勢分析也將陸續展開深入合作。