「2024高雄國際食品展」開幕 陳其邁力推高雄在地美味

南台灣規模最大專業食品展覽會「高雄食品展」邁入第18年，「2024高雄國際食品展」24日在高雄展覽館盛大開幕，今年以「食尚饗宴，精彩高雄」為題，高雄市長陳其邁出席開幕典禮，力推高雄在地美味。

「2024高雄國際食品展」匯聚12國320家企業，共計570個攤位，展現豐富多元的美味食品，此次展覽不僅推廣在地特色，更一網打盡北中南各地農漁會產品，並呼應ESG潮流，首度設立低碳排飲食專區，為高雄餐飲及食品產業開拓多元商機。

陳其邁表示，今年的食品展中，設有38個高雄的攤位，其中18個屬於高雄農民團體，展示本市高品質農產品，以及20個攤位專屬於高雄海味，提供生鮮魚貨及加工產品。他進一步表示，儘管高雄受到兩次颱風影響導致農漁產品收成減少，高市府與農會、產銷團隊攜手合作，期望藉由此次展會，讓農漁民的優質產品得以順利銷售，並邀請民眾把握機會選購數量有限的高雄美味。

陳其邁強調，農漁業是與土地有連結、有感情的活動，市長每天都必須關注農漁產品的市場交易價格，並將行銷視為核心工作，幫助農漁民把辛苦收穫的高雄美味送出去。高市府積極以農漁產品作為行銷策略，推廣在地優質農產，市長陳其邁指出，大寮紅豆、石斑魚、大樹鳳梨及旗山香蕉，皆因品質卓越而廣受好評，日本的朋友也都認為旗山香蕉獨一無二，市府也積極促進國內外各方合作關係，此次食品展更成為高雄推廣在地特色的最佳平台，吸引各國嘉賓前來共襄盛舉。

隨後，陳其邁參觀食品展各家攤位，並於東元餐飲集團攤位感謝集團會長黃茂雄對高雄農漁民的支持，他並以熱門美食節目「黑白大廚」評審、同時為企業家的白種元來比喻黃茂雄會長對於臺灣餐飲業的傑出貢獻。途中他也特別前往我國邦交國貝里斯攤位，品嘗當地特色辣椒醬，並與日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史一同參觀來自日本的攤位，品嘗遠道而來的特色美食。

外貿協會表示，為響應全球減碳與永續發展的趨勢，展覽首次設立「低碳排飲食專區」，展示低碳食材、有機食品、替代性蛋白、友善包材及創新保鮮技術，幫助企業探索符合永續發展目標（SDGs）的新商機，並共同推動食品產業綠色供應鏈轉型。展覽期間舉辦多場精彩的周邊活動，並邀請台灣最年輕的國宴主廚阿慶師、型男主廚吳秉承及本土劇明星江宏恩，進行名人料理秀，示範精彩料理手法及食材應用，讓參觀者深度體驗美食與餐飲市場的最新趨勢。