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中龍H型鋼基價大漲900元 東鋼將跟進上調、多頭訊號強烈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中龍鋼鐵24日H型鋼11月上旬基價每公噸調高900元，漲幅明顯大增，預期主力大廠東鋼（2006）H型鋼價格將同步跟進，為第4季產銷營運添柴火。

上市鋼廠主管說，受到前波鋼價低迷以及進口低價H型鋼擾市影響，今年前三季H型鋼價格陷於低調，主力廠價格策略多以平盤應對，若有漲跌多落在每公噸200元至400元區間。

像是10月中旬東鋼H型鋼盤價每公噸調漲400元，終結8個月平盤走勢，如今11月上旬漲勢墊高到900元，上游鋼廠積極表態，帶動流通行情走揚，市場追漲不追跌的情緒開始醞釀。

上市鋼廠主管說，成本推升是這波H型鋼上調的主要動能。首先是廢鋼原料行情持續走揚，加上10月16日新一波電價調漲，造成每公噸成本增加250元至300元，反應在型鋼成品價格不得不調高，報價不但止跌反彈，而且漲幅偏高，明顯釋出多頭訊號，後市值得關注。

東鋼 鋼價 鋼鐵 電價

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