耕耘綠能公益與教育有成 雲豹能源獲資誠永續影響力獎

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）發揮企業永續價值，長期投入地方綠能公益與教育，今年企業特別製作《孕育永續能源的傳承之火-太陽》主題紀錄片，記錄長年於偏鄉公益及綠能教育之成果，24日榮獲台灣永續影像創意指標—第八屆資誠永續影響力獎入選，彰顯雲豹能源以企業核心資源推廣綠能教育之影響力，促進環境永續、樹立綠能企業良好典範，贏得評審團肯定。

雲豹能源總經理趙書閔表示，「在時代快速變遷下，我們觀察到偏鄉部落的語言與文化面臨消失困境，能源發展也有資源分配不均、知識落差問題。因此，本公司發揮企業核心能力，結合綠能教育，推展『綠能永續扎根計畫』，希望藉由捐贈太陽光電設備點亮偏鄉部落，並透過教會與校園傳播的力量，從學生、家長、家庭、社區、部落乃至鄉鎮居民，都能將永續環境、珍惜地球的理念，從『心』扎根」。

今年公司以《孕育永續能源的傳承之火-太陽》紀錄片以象徵原民文化傳承及孕育永續能源的「太陽」作為起源，記錄將太陽光電設備捐贈至花蓮一所阿美族語共學園，由總經理趙書閔帶領工作團隊深入偏鄉，親自與部落學童面對面進行綠能教育，培養更多太陽的孩子成為「下一代地球公民」。

雲豹能源自2017年起推行「綠能永續扎根計畫」，串接合作NGO組織、學校、教會以及企業等單位，已在台南、蘭嶼、台東、花蓮、雲林、新北市等15處成功執行，包括偏鄉地區教會、原住民母語學校、部落工作坊、長青食堂、獵人學校以及生態農場園區等。

本公司透過捐贈太陽光電設備，幫助受贈單位使用綠電累計達121,000度，創造減碳60公噸效益。同時，參與綠能教育總觸及逾3.6萬人次，包括國中小學生、幼兒園、家長、偏鄉部落與當地居民皆為受益對象，未來雲豹能源將持續在台灣各地種下綠能種子，打造「有陽光，就能實現永續家園」新願景。