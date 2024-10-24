路易莎全方位擴展餐飲市場 投資「青焰」進駐凱悅旗下新竹伊普索酒店

路易莎（2758）近來全力布局餐飲市場，投資「青焰炭火熟成牛排」，10月26日進駐凱悅旗下新竹伊普索酒店，首創西式主餐+皇室泰菜風味半自助餐，這是繼日前開幕的新莊嘉軒酒店之後，與凱悅集團的再度攜手合作，也是路易莎投資「玖仰」茶食文化館，成立子品牌「Louisa Bakery」麵包坊特色門市進駐大巨蛋後，逐步實現的餐飲大未來版圖。

本次於新竹伊普索酒店開幕的「青焰炭火熟成牛排」主打semi-buffet，也就是主餐+半自助餐的形式，彈性的點餐方式，適合各種客群的用餐需求。青焰不僅提供頂級牛排、龍蝦、德國豬腳，還匯集了皇室泰菜與多元化的各式經典菜肴多達60種，適合情侶約會、家庭聚餐或公司團建，無論是商務洽談或同事，青焰都是用餐首選。

10月26日至11月10日慶祝開幕優惠活動，四人同行一人免費；其中，四人均點主餐可享最低價主餐優惠，不限平假日，優惠不合併使用，服務費另計。

青焰新竹分店特有的皇室泰菜風味半自助餐，除西式主餐延續其極具特色的炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳等經典美食，自助餐部分則常備各式皇室泰菜如冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、甚至一般自助餐不常見的火山排骨、月亮蝦餅等精選料理也都有特別提供，現場另搭60道各國料理和泰奶戚風蛋糕、摩摩喳喳等甜品，更有招牌的新鮮水果冰淇淋無限量供應。

另外餐廳內特設的綠洲中島吧檯還全日供應各式威士忌、紅白酒與泰國啤酒（酒類費用另計）。豐富選擇、合理價格，讓所有貴賓在忙碌的一天中享受美食與放鬆。

日前青焰在凱悅旗下新莊嘉軒酒店開出首店，一推出即大受歡迎，絕佳風味的主餐與超高CP值的自助吧，迅速成為雙北民眾與美食網紅奔相走告的口碑名店，挾青焰首店壓倒性的好評，本次進駐新竹伊普索酒店，宣示插旗新竹餐飲市場。

青焰位於伊普索酒店一樓，精品設計帶來獨有的異國風情，毗鄰新竹科學園區的地理位置，也讓終日繁忙的工程師們多了一個可以放鬆心靈的美食角落，現場的中島吧檯特意做了綠化仿生的植栽，彷彿一座美食綠洲般聳立其中，大氣奢華的裝潢更營造了慵懶氛圍，讓所有貴賓在用餐期間享受出國渡假般的感受。

另外，玖仰茶食文化和路易莎咖啡也和新竹伊普索酒店合作，與青焰儼然形成美食黃金組合，相得益彰，一次造訪可以同時品嚐到最道地的茶與最好的咖啡，再加上全台首創的皇室泰菜風味半自助餐，讓你從早到晚都能徜徉在美食天堂中。

此次進駐伊普索酒店，除了進一步強化「青焰」的品牌形象，還透過結合國際酒店服務標準與在地化的餐飲創意，為顧客帶來更高品質的用餐體驗。不僅將酒店賓客的用餐體驗升級，也成為當地居民、竹科園區新貴以及國際旅客的理想用餐環境。

青焰未來也將持續與國際酒店集團配合，希望成為外國旅客和本地消費者交融的美食場所，並帶來全新的餐飲體驗。