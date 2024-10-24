第3季價漲量縮！國泰房地產指數：央行打房見效 房市可望回復健康溫和

國泰房地產指數24日發布最新季報，第3季全台較上一季為價漲量縮，相較去年為價量俱漲，全台成交量指數164.5，季減22.69%、年增160.87%，開價及成交價皆較上季、去年同期大幅上漲，議價率維持穩定，推案金額則維持穩定，銷售率大幅減少，成交戶數中幅減少。

國泰房地產指數指出，綜觀第3季趨勢，在央行信用管制措施趨緊，加上房價短期內漲幅已高，潛在買盤追價意願降低，致第3季買氣趨緩、交易量減少，顯見央行措施已有一定效果，房市有機會回復健康溫和態勢。

據國泰房地產報告，在價格上，今年第3季全台可能成交價指數158.99，每坪56.81萬元，季增7.13%、年增16.15%，全台開價每坪61.01萬元，季增7.18%、年增14.52%。

全台第3季推案金額達5,682億元，季增1.9%、年增63.9%，其中以台北推案金額增加七成較多，主因單一建案金額高達821億元貢獻所致，另外，受惠人工智慧新興科技應用需求，台灣出口穩健增加，新竹、台中、台南及高雄等區都因科技業發展利多，居住需求增加帶動房市交易熱絡。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，各地區成交價皆上漲，成交量均增加。從四季移動趨勢觀察，與2013年到2015年波段高點相比，各地區成交價均超過前次波段高點；成交量部分，各地區成交量亦均有增加趨勢，中南高地區已超過前次波段高點。

展望後況，國泰房地產指數指出，央行上調全年經濟成長率為3.82％，維持政策利率不變，但9月再度調高存款準備率一碼，同時祭出第七波不動產信用管制且力度加大至全國通用，以抑制房市投機與囤房行為，對後續房市買氣影響為觀察重點。

整體而言，國內房價短期漲幅速度快，房價已經來到高點，讓購屋族追價力道放緩，，加上9月央行出手第七波不動產信用管制後，已經對市場產生一定的影響，第3季買氣已經較上季減少，預期接下來房市可望回復健康溫和態勢。