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想「在家聽周杰倫演唱會」？專家揭周邊房價：每坪至少得付近百萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料，國內主要六大展演空間中，以台北大巨蛋附近房價每坪成交價近百萬元最高，高雄國家體育場（世運主場館）五年房價增長逾1.2倍最驚人。本報資料照片
據實價登錄資料，國內主要六大展演空間中，以台北大巨蛋附近房價每坪成交價近百萬元最高，高雄國家體育場（世運主場館）五年房價增長逾1.2倍最驚人。本報資料照片

疫情演唱會商機興起，包含藝人周杰倫等國內外大咖歌手紛紛在台開唱，除掀起國內搶票熱潮，也帶動周邊話題；據實價登錄資料，國內主要六大展演空間中，以台北大巨蛋附近房價每坪成交價近百萬元最高，高雄國家體育場（世運主場館）五年房價增長逾1.2倍最驚人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，國內大型展演空間選址大多位處蛋黃區交通要道，或周邊輔以捷運等大眾交通工具，生活機能成熟，自然房價頗具支撐力道。

根據實價登錄，國內各大展演空間周邊房價中，以台北大巨蛋、台北小巨蛋附近每坪近百萬元最高；不過比較區域漲幅，五年來僅成長一成多，房價漲幅相對有限。

賴志昶表示，兩大展館串連松山文創園區、捷運市政府站商圈及東區商圈東側，屬於北市蛋黃區地段，並鄰近捷運站點，機能性毋庸置疑，區段價位自然寸土寸金，惟自疫情以來房市多頭漲幅大多集中於中南部縣市，以及市中心外圍，原本房價高基期的北市蛋黃區，相對漲幅較侷限。

另觀察實價，各大展演空間中以世運主場館周邊房價漲勢最為兇猛，該展館過去於疫情期間的2020年，平均每坪成交價僅約每坪12.6萬元，但經過五年過去，該區域房價大漲125.4%，平均每坪成交單價來到28.4萬元。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，世運主場館除有大片綠地，又有高雄捷運世運站加持，並鄰近國軍左營總醫院，整體生活休憩與醫療機能俱全，惟區域過去大多為眷村環境，近年來隨著半導體產業進駐帶動走勢，並有不少豪宅建案於蓮池潭周邊興建，帶動整體市場漲幅。

賴志昶表示，國內大型展演空間除提供演唱會、各類表演，其中不少展館還有賣場、綠地等空間，且為消化上萬人同時進出，展館周邊設有健全大眾交通工具。

整體而言，賴志昶指出，大型展演空間能為居民帶來豐富生活或商業機能，惟此類環境雖說便捷，但區域易有車流阻塞、噪音甚至震動等抗性，有意進場此類環境之自住客群，建議需針對區域優缺進行多方評估。

據實價登錄資料，國內主要六大展演空間中，以台北大巨蛋附近房價每坪成交價近百萬元最高，高雄國家體育場（世運主場館）五年房價增長逾1.2倍最驚人。住商機構提供
據實價登錄資料，國內主要六大展演空間中，以台北大巨蛋附近房價每坪成交價近百萬元最高，高雄國家體育場（世運主場館）五年房價增長逾1.2倍最驚人。住商機構提供

大巨蛋 實價登錄 房價 捷運 演唱會 疫情

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