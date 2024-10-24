東元與臻鼎達成戰略合作 深化節能減碳永續發展業務

東元（1504）與臻鼎-KY（4958）24日共同對外宣布簽署戰略合作框架協議，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動PCB產業節能減碳和永續發展。首波將在「智慧能源管理」項目展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並透過技術交流與經驗分享，共同推進PCB產業的低碳節能和綠色轉型。

東元的廠房節能「減碳包」，已於2023年在臻鼎集團深圳園區和秦皇島園區順利完工，實現相當於150萬人民幣（約合台幣683萬元）/年的電費節約，年減少碳排放約1,800噸CO2e。

東元董事長利明献表示，東元成熟豐富的節能改造方案和完善的維保服務體系，將為戰略合作夥伴臻鼎科技集團的全球廠區，實現綠色轉型，推動智慧能源管理進程。本合作案不但符合東元三年發展策略中的節能減碳項目，更進一步攜手建構PCB產業的低碳生態，雙方將以每年減碳5,000噸以上為目標，持續優化升級。

雙方合作範圍也涵蓋東元為臻鼎提供各種工況的技改服務，與各種動力能源系統的整體解決方案，包括電機驅動系統、迴圈水系統、風機系統、空調系統、空壓系統和餘熱利用等；在能源管理合作方面，雙方將優先試行太陽能、儲能系統建設與運維；同時對設備智慧健康運行的監測、預警、診斷、趨勢分析也將陸續展開深入合作。