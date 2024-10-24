中信Agoda聯名卡優惠升級 限時訂房最高優惠30%

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）看準民眾對出國旅遊的需求更加多元，且偏好彈性自主的行程安排，2023年與國際數位旅遊平臺Agoda合作發行「中國信託Agoda聯名卡」，即時回饋及彈性的支付體驗深受旅遊族群喜愛，中國信託銀行特別擴大優惠範圍，至今年12月31日前，民眾使用「中國信託Agoda聯名卡」於Booking.com、KKday、Klook等三大旅遊平臺訂房、預定旅遊體驗行程及票券皆享折扣及點數回饋，11月1日至11月10日止，於Agoda平臺使用「中國信託Agoda聯名卡」訂購臺灣、日本、韓國、泰國住房結帳，享訂房最高優惠30%。

中信銀行表示，國人出遊方式以自由行為主的比例，已超過七成，更多旅客傾向安排個性化體驗與靈活的旅遊方案，「中國信託Agoda聯名卡」除了可以搭配Agoda全球450萬間飯店和渡假村優惠，再串聯Booking Holdings集團資源，提供卡友豐富多樣的訂房選擇，今年12月31日前，使用「中國信託Agoda聯名卡」於Booking.com中信指定卡專屬網頁訂房且入住，享稅前房價最高10%旅遊點數優惠，11月10日前限時享全球訂房最高旅遊點數回饋12%。

在旅遊行程方面，因應民眾自助行程及旅遊票券需求，今年12月31日前，透過KKday平臺預定團體旅遊或郵輪行程，最高可享新臺幣2,000元折扣，預定臺灣、日本、韓國、泰國旅遊商品，可享新臺幣500元折扣，全站部分商品更享最高9折優惠；透過Klook平臺，全球鐵路、租車、機場接送、包車最高享75折優惠。

根據交通部觀光署統計，2024年國人出國旅遊以日本、韓國、泰國為主已逾51%，中信銀行於今年11月1日至11月10日止加碼推出持「中國信託Agoda聯名卡」至Agoda聯名卡專屬訂房網頁消費，臺灣、日本、韓國、泰國最高優惠30%、其他國家訂房最高優惠21%。