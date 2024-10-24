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汽車百貨搶市場 車麗屋第31家門市歡慶開幕、鳳山國泰店推超殺促銷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車麗屋第31家分店開幕。圖／業者提供
車麗屋第31家分店開幕。圖／業者提供

車麗屋汽車百貨總會員數高達168萬名，且高屏地區超過9萬名的會員，為更加提升高屏地區更多的服務能量，在台糖高雄鳳山休閒園區內拓展車麗屋全國第31家分店。

車麗屋汽車百貨會員享有一家購物、全國服務，維持商品不斷推陳出新、保修服務日益精進的一貫態度外，目前車麗屋持續拓展據點，車麗屋卓豐閔董事長相當看好整體南部地區的車用後市發展，為了照顧廣大的高屏地區會員們，因此斥資千萬重金打造賣場與保養廠超過500坪的寬敞空間，並且國泰店鄰近鳳山台糖假日花市，歡迎假日前往休憩的民眾也來賣場逛逛、搶優惠。

除了國泰店熱鬧的開幕活動外，全台各門市亦同步舉辦周年慶至10/31，商品購買滿$2,500送$2,500商品折價券的好康回饋；購買4輪4圈送數位3D四輪定位，再加送輪胎尊榮服務卡，底盤健檢、輪胎對調、氮氣充填、胎壓檢測，免費服務6萬公里，讓您一站享有全車的尊榮服務，所有的好康都在車麗屋汽車百貨。

周年慶 汽車零件

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