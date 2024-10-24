遠傳推零廢時尚 攜手 Story Wear 連兩年前進臺北時裝周

遠傳電信（4904）表示，近年率先關注門市廣告廢布條的回收再利用，去年首度與新創設計品牌「Story Wear」合作，將門市廢布條打造成流行包款，以「零廢時尚」概念在臺北時裝周驚豔全場。今年，遠傳再度攜手「Story Wear」，連續兩年在臺北時裝周亮相，再一次成功將廢棄物翻轉成為時尚單品，不僅展現遠傳對於綠色循環經濟的重視，也期待能帶動民眾關注循環再生和減碳議題。

遠傳電信表示，今年與「Story Wear」再次合作，將回收的門市廣告廢布條重新打造為手提包、手機掛繩等時尚配件，不僅擔綱上周舉辦的臺北時裝周走秀商品並大放異彩，獲得現場嘉賓關注，還將廢布條製作成環保花針，作為時裝秀來賓禮品，不僅支持青創藝文產業發展，也響應經濟部「buying power社會創新採購計畫」。此外，上述時尚單品由腦麻特殊兒童家長組成的「萱藝新知關懷協會」代工製作，同步支持公益社福團體。

近年遠傳落實ESG，將打造「循環經濟」列為重要議題，更邀請價值鏈夥伴以行動力挺，共同邁向淨零減碳目標。包含今年初也與台灣三星電子合作，共同推出廢布條製作的限量永續環保提袋，作為用戶新機入手禮，同樣委託「萱藝新知關懷協會」製作，落實回收再利用循環經濟之餘，也改善這些腦麻特殊兒童家庭經濟狀況，並讓這些特殊兒童有機會和外界接觸。

遠傳今年也宣布，推出「循環經濟共享平台」，透過建立閒置設備循環再利用平台，讓數千家的供應鏈夥伴及每年數百億元的採購金額成為推動循環經濟重要力量，賦予退役電信設備新生命。

此外，遠傳指出，遠傳是全台首家加入愛立信「環保回收計畫」的電信業者，將淘汰的基地台進行清運、拆解和分類成為電子材料，達成98%的基地台回收再利用率，兩年間，已成功回收超過500公噸的電子廢棄物。

遠傳也領先全台電信業，宣布全面採購再生材質製作的「環保SIM卡」，並同步全面改為半卡設計，減少塑料用量，規劃2025年起逐步發出給客戶使用，估最高能減少43%的碳排放，一年可省下相當66萬個寶特瓶塑膠使用量。