追不上了！六都低薪購屋族 這縣市陣亡最多

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聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
全台小資房貸族相比去年上半年的14.8%，減少約2.4個百分點，六都低薪族房貸占比也全都下滑，減少最明顯的是台北市及高雄市。圖／台灣房屋提供
全台小資房貸族相比去年上半年的14.8%，減少約2.4個百分點，六都低薪族房貸占比也全都下滑，減少最明顯的是台北市及高雄市。圖／台灣房屋提供

月薪三萬可以買房？網路上不時有這樣的話題討論。台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸案件占新增房貸12.4%，平均月薪約3萬的上班族，今年上半年平均背負房貸金額達878萬元，還比去年同期增加62萬元，房貸壓力只升不減。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，全台年收人40萬元以下的上班族，平均月薪約3萬，若要扛近900萬元房貸，以40年期都要月付近3萬，其實頗不符合常態，估計這些小資族多半受到父母資助，提早購屋，加上善用新青安貸款寬限期，五年間繳息不繳款，才會成為低薪卻背高房貸的主因之一。

進一步觀察，全台小資房貸族相比去年上半年的14.8%，減少約2.4個百分點，六都低薪族房貸占比也全都下滑，減少最明顯的是台北市及高雄市，都減少超過3個百分點。

其中又以台北市，減少3.3個百分點居冠，低薪族房貸占比僅剩10.7%，也是六都最低。差異最小的則是台南市，減少約1.2個百分點。另外觀察，雙北市低薪族，房貸壓力均破千萬元，與去年同期相比，六都低薪族房貸壓力全都暴增，尤其高雄市及桃園市低薪族，平均房貸負擔均增破百萬元。

李家妮說明，台北市房價負擔為全台重中之重，高雄則受台積電效應，房價漲幅高又快，這類高房價、高漲速地區，低薪族面對房貸增壓，相對更無力招架，減幅也因而明顯，而台南房貸負擔為六都最輕，對低薪族影響相較低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，低薪族房貸占比下滑，顯示出近期房市四大變化，「購屋負擔增加」，「高薪置產族增」，「低總物件缺貨」，「核貸門檻更高」。

張旭嵐指出，物價、房價持續上漲，加上近年接續迎來6度升息，房貸利率上升，對低薪族而言，購屋壓力沉重，房價愈來愈高攀不起。

且新青安掀起的房市熱潮，不僅首購浮現，更具購屋實力的換屋置產族更積極進場，也稀釋了低薪族占比。也因為近期的購屋潮，小資能力可及的物件去化快，成屋市場低總物件缺貨，小資有意願但沒得買。

由於交易過熱，為求風險控管，中央銀行祭出限貸令，下半年起銀行核貸門檻更高，對貸款人借貸條件審核也更加謹慎，讓各家銀行房貸大門變窄門，甚至以價制量，不少房貸案利率3%以上，恐影響未來小資族整體放貸表現。

台灣房屋集團根據聯徵中心統計，平均月薪約3萬的上班族，今年上半年平均背負房貸金額達878萬元，還比去年同期增加62萬元，房貸壓力只升不減。圖／台灣房屋提供
台灣房屋集團根據聯徵中心統計，平均月薪約3萬的上班族，今年上半年平均背負房貸金額達878萬元，還比去年同期增加62萬元，房貸壓力只升不減。圖／台灣房屋提供

低薪 房貸

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