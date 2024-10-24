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新北這豪宅脫離賠售期！屋主持有2年增值1320萬 專家點關鍵原因

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

過去曾經傳出賠售的「遠雄左岸香榭園」，在房市熱況下，也出現轉手增值交易。根據實價登錄，位在新北市中和區「遠雄左岸香榭園」13樓戶含車位總坪數約170坪，今年2月以總價9,818萬元成交，對比該戶2021年12月底入手總價8,498萬元，原屋主僅入手2年多時間，帳面增值1,320萬元。

此外，該社區4樓戶總坪數約133.4坪，7月以總價8,038萬元轉手，對比該戶2016年6月取得總價7,200萬元，原屋主入手約8年移轉也轉手增值約838萬元。

值得一提的是，「遠雄左岸香榭園」過去曾在2022年6月出現屋主持有7年，但賠售1,827萬元的紀錄，當時原屋主以總價7,777萬元購入，5,950萬元賣出，創了該社區近一年來新低紀錄，不過今年上半年房市大熱，高總價產品雨露均霑，讓該豪宅也出現轉手增值交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，知名建商於中和左岸隻大型造鎮案，過去主打河景第一排豪宅，但單價僅是北市同類型產品半價，惟區域過去大量供給湧現，造成市場賣壓，且地區機能性較顯薄弱，使該區域一度出現價格修正。

不過，近期中永和一帶人口直線上升，但區域新案市場供給缺乏，在供需不均情況下，雙和地區房價直線飛升，也連帶帶起該區域房價攀升，使該區屋主脫離賠售期，且綜觀雙北地區，河景大坪數物件確實有其特殊客群，但供給侷限於北市大直等高價區段，使中和左岸重劃區產品獨特性被凸顯，讓區域屋主可待價而沽，提高轉手獲利空間。

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