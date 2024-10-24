國科會災防科技中心與日本 NIES 簽署備忘錄 合作氣候變遷調適研究

國科會國家災害防救科技中心（災防科技中心）於10月23日，在日本筑波市與日本國立環境研究所（National Institute for Environmental Studies, NIES）正式簽署合作備忘錄，這項合作聚焦雙方在氣候變遷調適領域之研究與科技交流，藉此深化氣候變遷之極端天氣下的調適能力與防災韌性。此次簽署儀式由災防科技中心主任陳宏宇與日本國立環境研究所理事長木本昌秀教授（Masahide Kimoto）共同主持。

在簽署儀式中，災防科技中心主任陳宏宇表示，非常期待與NIES展開深度合作，透過雙方的專業技術和科學交流，提升應對氣候變遷的能力。這不僅有助於台灣面對全球氣候變遷挑戰，也有助於提高防災韌性，減少災害帶來的損失和風險。

日本國家環境研究所理事長木本昌秀也強調，這次合作提供一個寶貴的機會，共同分享雙方在氣候變遷調適領域的研究成果與實踐經驗。未來，我們將透過更多元的合作平台，探索更有效的氣候變遷調適策略。

日本國家環境研究所成立於1974年，為日本環境研究領域具代表性的研究機構之一。這個單位具有跨領域研究團隊，從經濟環境模型整合到區域環境與系統分析等多元化研究項目，為氣候變遷調適研究提供具體的科學基礎。2018年日本頒訂氣候變遷調適法（Climate Change Adaptation Act）後，日本國家環境研究所便協助成立國家層級氣候變遷調適中心（Center for Climate Change Adaptation, CCCA），負責統籌和推動國家層級的氣候變遷調適策略及行動方案。

災防科技中心歷年在國科會的支持與督導下，進行災害風險評估、災害應變系統開發及地方韌性提升之防災應用研究，近年也是國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」（Taiwan Climate Change Projection and Information Platform Project, TCCIP）的主要參與單位之一。該計畫為台灣氣候變遷調適政策的制定提供關鍵科學分析基礎，並配合協助政府推動一系列相關政策措施。

未來，雙方將進行更多的技術與科學交流，並致力於加強氣候變遷數據的共享與應用，以提升雙方在氣候變遷調適方面的合作成效。此外，災防科技中心與日本國家環境研究所還將透過國際場域，分享台灣與日本的研究成果。