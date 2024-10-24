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加速解決垃圾堆置問題 環境部年底前提出 SRF 管理辦法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰24日於院會上聽取環境部所提解決全臺垃圾堆置問題精進策略及SRF體檢輔導成果與加嚴標準未來規劃，訂出三年內達成裸露垃圾妥善處理目標，並透過固體再生燃料(Solid recovered fuel, SRF)體檢報告結果，帶動SRF廠商注入更多心血與投資，提升國內SRF產業水準。

環境部指出，全國裸露垃圾堆置量已由112年底84萬噸至113年9月底下降為73.4萬噸，環境部除督導地方政府提出分年處理目標並定期召開進度追蹤會議，導入AI治理手段管考地方執行進度，並補助地方辦理裸露垃圾妥善覆土及強化掩埋場防災監控設施，並要求環境敏感區掩埋場及轉運站不再收受廢棄物或調整為倉儲型室內轉運，此外，國內焚化處理設施預計至116年達到29廠，總處理量能達700萬噸/年，亦可加速全臺垃圾去化處理。

另環境部提報SRF體檢輔導成果及加嚴標準未來規劃時表示，針對66家業者（48家製造廠、18家使用廠）進行體檢，不僅是檢視業者的現場作業狀況，並與業者雙向溝通針對業者的問題「對症下藥」以輔導SRF業者升級。

環境部將在年底前提出SRF管理辦法，提升管理法令位階，規劃方向包括新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等。另對於SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴奧辛，將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物(CO、HCl)及檢測頻率，期能進一步提升SRF的產業水準，相關法規預計2024年底發布。

環境部表示，垃圾處理依據地方制度法雖屬地方自治事項，環境部未來三年仍將投入12億元，協助地方加速裸露堆置垃圾妥善處理，且環境部應用AI於垃圾管理上，是AI內閣的具體表現。此外，環境部過去三個月全台動員體檢輔導，將依照本次SRF體檢發現的問題，透過源頭管制、製程規範、排放標準、監/檢測等4面向精進管理，持續完善SRF相關法令作業，以維護環境品質，建構SRF轉廢為能良好的發展環境。

AI SRF 廢棄物 環境部

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