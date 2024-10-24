新案公設比「碰到天花板」 專家：偏低也得小心
根據住展雜誌統計，2024年前三季公開的雙北市新建案，台北市平均公設比35.4%，新北市34.2%，與去年維持平盤。住展雜誌發言人陳炳辰表示，近年平均公設比都在35%以下，顯示公設比已碰到天花板，再往上就不易銷售。
陳炳辰表示，上半年仍有一些零星個案公設比來到40%以上，通常為小基地建案，像台北市大安區、文山區、士林區，以及新北市新店區的高公設比物件，基地面積都在百坪以下。
他表示，這類建案由於戶數較少，難以分攤公設，因此公設比偏高，由於購屋民眾對高公設比相當敏感，加上室內空間侷促，車位空間也不足，或只有機械車位，且每戶管理費較高，銷售相對不易。
陳炳辰指出，今年順利結案者，台北市有超過七成比例的公設比在35%內，新北市更達八成，公設比低於35%的大本營，分別為中山區、中正區，三重區、林口區與板橋區，推案數各區在9案至14案。
值得注意的是，雙北市還有新案公設比不到30%，包括信義區，與新北土城區、鶯歌區等都有這樣建案。陳炳辰分析，部分建商透過壓低公設希望吸引買氣，但由於逃生消防等設施占去一定公設比例，建商若硬行規劃，可能犧牲車位、電梯等公設，影響便利性與舒適度，購買時也得留意。
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