快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

聽新聞
0:00 / 0:00

北市實價登錄住宅價格升高、交易量減 這區交易總額少近5成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市房市示意圖。報系資料照
台北市房市示意圖。報系資料照

北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄交易件數837件，較6月減幅5.96%；交易總額222.52億元，較6月減幅16.79%；住宅價格指數129.23，較6月上升0.74%，但仍較前一年同期上升11.59%；交易總額最少為南港區，僅8.14億元，較6月減少近5成。

地政局分析交易量及總額，今年7月實價登錄量價動態，全市交易量共837件，較6月890件減少53件，較前一年同期853件，減幅1.88%；交易總額為222.52億元，較6月267.43億元減少44.91億元，減幅16.79%，較前一年同期197.64億元，增幅12.59%。

至於各行政區7月交易量，有5區增加，其中文山區較前月增幅17.81%，其餘7區皆減少，減幅最大為南港區，較6月減少40.82%。

地政局指出，各行政區交易總額依序由中山區34.74億元、大安區27.81億元及內湖區27.05億元位居前3名；總額最少為南港區，僅8.14億元，總額最高的中山區與最低的南港區，差約3.27倍。交易總額增幅最大為文山區，較6月增加24.73%，減幅最大為南港區，較6月減少48.97%。

另外，住宅價格指數分析，今年7月全市住宅價格指數129.23，較6月128.28上升0.74%，較前一年同期115.81上升11.59%；標準住宅總價2047萬元，標準住宅單價每坪65.20萬元。

大樓住宅價格指數137.33，較6月136.20上升0.83%；公寓住宅價格指數119.25，較6月118.66上升0.50%；小宅住宅價格指數128.30，較6月127.07上升0.97%。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢皆上漲。

北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄資料。圖／北市地政局提供
北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄資料。圖／北市地政局提供

北市 實價登錄 房價

延伸閱讀

噍吧哖事件余清芳在台北被處決？ 北市文化局挨批低級錯誤

顧原農醫護討公道24日集會 北市青島東路將交管

北市男駕車自撞翻覆全身傷 酒測值0.79毫克…同車友人也慘了

北市環河北路車輛翻覆 49歲駕駛一度受困…酒測值達0.79毫克

相關新聞

追不上了！六都低薪購屋族 這縣市陣亡最多

月薪三萬可以買房？網路上不時有這樣的話題討論。台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸...

六大展館房價一次看 出門就可聽周杰倫、每坪百萬元

疫情後演唱會商機興起，包含藝人周杰倫等國內外大咖歌手紛紛在台開唱，除掀起國內搶票熱潮，也帶動周邊話題，住商機構彙整實價登...

新北這豪宅脫離賠售期！屋主持有2年增值1320萬 專家點關鍵原因

過去曾經傳出賠售的「遠雄左岸香榭園」，在房市熱況下，也出現轉手增值交易。根據實價登錄，位在新北市中和區「遠雄左岸香榭園」...

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

月薪三萬可以買房？台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸案件佔新增房貸約12%，今年...

北市實價登錄住宅價格升高、交易量減 這區交易總額少近5成

北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄交易件數837件，較6月減幅5.96%；交易總額222.52億元，較6月減幅16...

前三季雙北建案公設比持平去年 35%內最好賣

根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案（華廈、大樓，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比，台北市為3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。