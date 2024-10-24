北市實價登錄住宅價格升高、交易量減 這區交易總額少近5成

北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄交易件數837件，較6月減幅5.96%；交易總額222.52億元，較6月減幅16.79%；住宅價格指數129.23，較6月上升0.74%，但仍較前一年同期上升11.59%；交易總額最少為南港區，僅8.14億元，較6月減少近5成。

地政局分析交易量及總額，今年7月實價登錄量價動態，全市交易量共837件，較6月890件減少53件，較前一年同期853件，減幅1.88%；交易總額為222.52億元，較6月267.43億元減少44.91億元，減幅16.79%，較前一年同期197.64億元，增幅12.59%。

至於各行政區7月交易量，有5區增加，其中文山區較前月增幅17.81%，其餘7區皆減少，減幅最大為南港區，較6月減少40.82%。

地政局指出，各行政區交易總額依序由中山區34.74億元、大安區27.81億元及內湖區27.05億元位居前3名；總額最少為南港區，僅8.14億元，總額最高的中山區與最低的南港區，差約3.27倍。交易總額增幅最大為文山區，較6月增加24.73%，減幅最大為南港區，較6月減少48.97%。

另外，住宅價格指數分析，今年7月全市住宅價格指數129.23，較6月128.28上升0.74%，較前一年同期115.81上升11.59%；標準住宅總價2047萬元，標準住宅單價每坪65.20萬元。