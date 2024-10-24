快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

前三季雙北建案公設比持平去年 35%內最好賣

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案平均公設比，台北市為35.4%，新北市則為34.2%。圖／本報系資料照片
根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案平均公設比，台北市為35.4%，新北市則為34.2%。圖／本報系資料照片

根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案（華廈、大樓，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比，台北市為35.4%，新北市則為34.2%，與去年維持平盤，而近年公設比都在平均35%以下，反映出市場接受度，建商規劃也有所顧及。

若觀察公設比40%以上的個案實屬零星，住展雜誌發言人陳炳辰指出，高公設案常為基地面積小，像台北市大安區、文山區、士林區，以及新北市新店區的高公設比物件，基地面積都在百坪以下，因而興建出戶數較少的社區，難以分攤公設。

陳炳辰說明，高公設建案室內空間侷促，車位空間也不足，或只有機械車位，加上每戶管理費較高，抗性歷歷在目，購屋民眾更一向對高公設比相當敏感，即使今年上半年房市狀態佳，建商也沒必要挑戰，公設比尚算落在合理範疇。

由於買方對公設比有一定的在意程度，今年順利結案者，台北市有超過七成的公設比在35%內，新北市更達八成。而公設比低於35%的大本營，雙北市分別以台北市的中山區、中正區，與新北市三重區、林口區與板橋區為主，推案數各區在9-14案，除了房市熱區因素外，新北市三區都有重劃區土地可利用，台北市兩區則因不乏都更案，土地較大，也得考量地主戶意見，公設比受控。

值得注意的是，雙北市在市場上還有稀有新案的公設比不到30%，比方說今年在台北市信義區，與新北市土城區、鶯歌區等地可見身影，部分建商也期望壓低公設吸引買氣，但因逃生消防等設施已占去一定公設比率，有時刻意規劃，犧牲車位、電梯等公設使用便利性與舒適度，倒不見得以低為貴。

陳炳辰表示，雖然實坪制度未臻完善，不過高房價下的公設比高低受買方重視，加上年底房市不算穩定，後續上場案僅台北市松山區、大同區、新北市淡水區有個案來到38%的公設比，其餘大多沒有偏低、過高情勢。另在新北市新店區、五股區則還有30-33%黃金公設比率新案，或可期待買盤認同。

近年公設比都在平均35%以下，反映出市場接受度，建商規劃也有所顧及。圖／住展雜誌提供
近年公設比都在平均35%以下，反映出市場接受度，建商規劃也有所顧及。圖／住展雜誌提供

建商 房市

延伸閱讀

新北刑大偵查佐疑在他處任職時偵辦槍砲案涉弊 偵一隊再度遭搜索！

曾獲全國模範警察 新北刑大偵查佐疑涉侵占毒品遭羈押

豐邑慘了！天坑案開庭扯舊案想卸責 檢察官笑回：一併徹查

找不到新北市姐妹市資料 秘書處：會檢討、調整網頁規畫

相關新聞

追不上了！六都低薪購屋族 這縣市陣亡最多

月薪三萬可以買房？網路上不時有這樣的話題討論。台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸...

六大展館房價一次看 出門就可聽周杰倫、每坪百萬元

疫情後演唱會商機興起，包含藝人周杰倫等國內外大咖歌手紛紛在台開唱，除掀起國內搶票熱潮，也帶動周邊話題，住商機構彙整實價登...

新北這豪宅脫離賠售期！屋主持有2年增值1320萬 專家點關鍵原因

過去曾經傳出賠售的「遠雄左岸香榭園」，在房市熱況下，也出現轉手增值交易。根據實價登錄，位在新北市中和區「遠雄左岸香榭園」...

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

月薪三萬可以買房？台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸案件佔新增房貸約12%，今年...

北市實價登錄住宅價格升高、交易量減 這區交易總額少近5成

北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄交易件數837件，較6月減幅5.96%；交易總額222.52億元，較6月減幅16...

前三季雙北建案公設比持平去年 35%內最好賣

根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案（華廈、大樓，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比，台北市為3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。