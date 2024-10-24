快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

聽新聞
0:00 / 0:00

兩大外送平台結合最新進度曝 公平會：還在補件中

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
兩大外送平台合併恐造成市場壟斷。圖／聯合報系資料照片
兩大外送平台合併恐造成市場壟斷。圖／聯合報系資料照片

外送平台Uber Eats計畫收購Foodpanda，因為兩大平台市占率合計超過八成，外界擔憂兩者結合後恐形成市場壟斷，在勞動部部長日前公開表態反對後，目前審查進度為何？公平交易委員會主委李鎂24日透露，目前還在請結合事業申請補件當中，還在補件階段。

立法院交通委員會24日邀請公平交易委員會針對「外送平台之整併、收費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」報告並備質詢。

李鎂表示，為充分瞭解UberEats與foodpanda結合對市場競爭影響，已分別在台中、高雄、宜蘭及台北召開四場會議，聽取消費者團體、外送工會及餐飲業者意見，並函請相關政府機關，及利害關係人等提供意見。

李鎂透露，UberEats與foodpanda結合將顯著改變市場結構，因此審查、考量重點包括，參與結合事業是否會提高對消費者及店家價格能力；參與結合事業與其他競爭者是否能進行聯合行為的可能性；潛在競爭者能否進入外送餐飲平台市場；店家、外送員及消費者等交易相對人對外送餐飲平台的抗衡力量；以及其他影響限制競爭效果的因素。

李鎂強調，外送經濟已深入全民生活，兩大外送平台結合影響層面廣泛，必定謹慎審查對市場競爭的影響，避免因產生限制競爭而損及消費者、外送員及合作店家權益之情形發生。

至於目前結合案最新進度為何？李鎂說，正要求結合事業申請補件中，目前還在補件階段，針對結合後市場結構的改變，對消費者、店家、及餐廳等關係人各方面改變，都是審酌結合案中重要的參考因素，也藉由公聽會聽取各方意見，相關意見都有所掌握。

Uber foodpanda 勞動部 外送 消費 餐飲業

延伸閱讀

外送平台運費修法惹議 交部30日再邀5方開會

臨時召開外送運費會議挨批倉促 交通部今赴消基會道歉

外送運價草案惹議 陳世凱：仍討論中尚未形成政策

外送運價爭議延燒 工會指消基會罔顧事實

相關新聞

追不上了！六都低薪購屋族 這縣市陣亡最多

月薪三萬可以買房？網路上不時有這樣的話題討論。台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸...

六大展館房價一次看 出門就可聽周杰倫、每坪百萬元

疫情後演唱會商機興起，包含藝人周杰倫等國內外大咖歌手紛紛在台開唱，除掀起國內搶票熱潮，也帶動周邊話題，住商機構彙整實價登...

新北這豪宅脫離賠售期！屋主持有2年增值1320萬 專家點關鍵原因

過去曾經傳出賠售的「遠雄左岸香榭園」，在房市熱況下，也出現轉手增值交易。根據實價登錄，位在新北市中和區「遠雄左岸香榭園」...

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

月薪三萬可以買房？台灣房屋集團根據聯徵中心統計，全台年收入40萬以下的小資族，今年上半年房貸案件佔新增房貸約12%，今年...

北市實價登錄住宅價格升高、交易量減 這區交易總額少近5成

北市地政局今公布今年7月最近一期實價登錄交易件數837件，較6月減幅5.96%；交易總額222.52億元，較6月減幅16...

前三季雙北建案公設比持平去年 35%內最好賣

根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案（華廈、大樓，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比，台北市為3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。