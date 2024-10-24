兩大外送平台結合最新進度曝 公平會：還在補件中

外送平台Uber Eats計畫收購Foodpanda，因為兩大平台市占率合計超過八成，外界擔憂兩者結合後恐形成市場壟斷，在勞動部部長日前公開表態反對後，目前審查進度為何？公平交易委員會主委李鎂24日透露，目前還在請結合事業申請補件當中，還在補件階段。

立法院交通委員會24日邀請公平交易委員會針對「外送平台之整併、收費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」報告並備質詢。

李鎂表示，為充分瞭解UberEats與foodpanda結合對市場競爭影響，已分別在台中、高雄、宜蘭及台北召開四場會議，聽取消費者團體、外送工會及餐飲業者意見，並函請相關政府機關，及利害關係人等提供意見。

李鎂透露，UberEats與foodpanda結合將顯著改變市場結構，因此審查、考量重點包括，參與結合事業是否會提高對消費者及店家價格能力；參與結合事業與其他競爭者是否能進行聯合行為的可能性；潛在競爭者能否進入外送餐飲平台市場；店家、外送員及消費者等交易相對人對外送餐飲平台的抗衡力量；以及其他影響限制競爭效果的因素。

李鎂強調，外送經濟已深入全民生活，兩大外送平台結合影響層面廣泛，必定謹慎審查對市場競爭的影響，避免因產生限制競爭而損及消費者、外送員及合作店家權益之情形發生。

至於目前結合案最新進度為何？李鎂說，正要求結合事業申請補件中，目前還在補件階段，針對結合後市場結構的改變，對消費者、店家、及餐廳等關係人各方面改變，都是審酌結合案中重要的參考因素，也藉由公聽會聽取各方意見，相關意見都有所掌握。