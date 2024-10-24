購屋族接受度有限 雙北新案公設比35%內最好賣

根據住展雜誌統計，今年前三季公開之雙北市新成屋、預售屋建案（統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比，台北市為35.4%，新北市則為34.2%，與去年維持平盤，而近年公設比都在平均35%以下，反映出市場接受度，建商規劃也有所顧及。

觀察公設比來到40%以上的個案實屬零星，住展雜誌發言人陳炳辰指出，高公設案常為基地面積小，像台北市大安區、文山區、士林區，以及新北市新店區的高公設比物件，基地面積都在百坪以下，因而興建出戶數較少之社區，難以分攤公設，且室內空間侷促，車位空間也不足，或只有機械車位，加上每戶管理費較高，抗性歷歷在目，購屋民眾更一向對高公設比相當敏感，即便今年上半年房市狀態佳，建商亦沒必要加以挑戰，公設比尚算落在合理範疇。

由於買方對公設比有一定的在意程度，今年順利結案者，台北市有超過七成比例的公設比在35%內，新北市更達八成，如台北市萬華區的「大理ONE」、內湖區的「國泰承真」公設比都僅為30%，新北市新莊區的「國泰‧旭」與樹林區的「舜記福砌」也不到33%，低公設比成為造就圓滿落幕的因素之一。

公設比低於35%的大本營，雙北市分別以台北市的中山區、中正區，與新北市三重區、林口區與板橋區為主，推案數各區在9-14案，除了皆為房市熱區因素外，新北市三區都有重劃區土地可利用，台北市兩區則因不乏都更案，土地較大，也得考量地主戶意見，公設比受控。

值得注意的是，雙北市在市場上還有稀有新案的公設比不到30%，比方說今年在台北市信義區，與新北市土城區、鶯歌區等地可見身影，部分建商也期望壓低公設吸引買氣，但出於逃生消防等設施已占去一定公設比例，有時刻意規劃，犧牲車位、電梯等公設使用便利性與舒適度，倒不見得以低為貴。