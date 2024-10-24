就愛買新屋！全台五大熱區曝、苗栗排名第二

買房喜新厭舊？盤點全台五大新成屋購屋熱區

全台新案價格屢創新高，但不少民眾仍偏好購買新成屋，房仲統計實價資料，今年上半年，桃園市屋齡5年以下新成屋的買賣移轉筆數高達4,120筆，占全市12,790筆約32%，占比位居全台第一。

其後分別是苗栗縣（24.9%）、嘉義縣（20.3%）、宜蘭縣（19.5%）、彰化縣（16.3%），皆高於全台平均水平。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，以上區域皆為房價基期相對較低的區域，同時又有建設題材為房市增加亮點，近年吸引大量購屋民眾和建商的目光，新建案相繼推出，尤其在今年預售屋完工交屋潮的推動下，占比拉升。

莊思敏表示，排名第一的桃園市，近年新興重劃區百花齊放，如A7龜山重劃區、青埔高鐵特區、A20重劃區、中路特區、小檜溪重劃區、草漯重劃區等，都是建商獵地推案的熱區。

加上與雙北精華區相比，桃園房價更顯親民，因此磁吸了許多大台北年輕首購族移居，而這些年輕購屋族普遍偏好新建案，進而使得桃園成為新成屋交易占比最高的縣市，平均每3筆交易就有1筆是屋齡5年以下新成屋。

排名第二的苗栗縣，近年產業利多、重大建設不斷，由於苗栗房價基期相對較低，用在新竹購買老舊中古屋的價格就能在苗栗入屋齡更新、屋況更好的房子，吸引很多竹科新貴跑到苗栗置產。在這些竹科新貴帶動下，不僅竹南與頭份受矚目，苗栗市和後龍鎮的房市熱度也在持續攀升。

排名第三的嘉義縣，台積電議題為房市發展帶來重大利多，加上嘉科、馬稠後產業園區、高鐵等建設題材的發酵，許多建商到嘉義購地推案，目前嘉義縣兩房含車位新成屋的成交價在1,200-1,500萬上下。

排名第四的宜蘭縣，房價只有台北市的3-4折左右，近年來在國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等交通利多的挹注下，很多台北市退休族、首購族都會選擇移居宜蘭。

目前，宜蘭市和羅東鎮是建商推案較大的區域，新建案的成交普遍落在3字頭上下，部分建案甚至可以上看4字頭，預計未來隨著建設題材的落實，宜蘭房市交易量也有望持續穩健成長。