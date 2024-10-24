元大期淨灘減塑 獻海洋永續情書

「一個塑膠袋可能需要百年的時間才能分解，而它的一生卻能在短短幾分鐘內結束一隻海鳥或海龜的生命」。每年，數以百萬計的海洋生物因為誤食塑膠而產生疾病，在我們隨手丟棄的垃圾中迷失，塑膠汙染成為無聲的殺手。元大期貨（6023）於期貨產業領域深耕多年，2024年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業獎」倍受肯定，對於環境永續與社會公益的努力也不遺餘力。自2015年起持續辦理年度淨灘活動，今年，總、分公司分別於北部萬里龜吼石角以及南部高雄彌陀辦理秋季淨灘活動，為海洋以「淨灘減塑」行動書寫永續情書，回應2024世界地球日主題「多一塑不如少一塑」的環保倡議。

在這次的淨灘行動中，員工、眷屬和供應商們一同奮力的彎下腰，撿拾起每一片塑膠與每一樣的海廢垃圾。短暫幾小時裡，看到捲曲的塑膠瓶蓋、細小的吸管、廢棄的塑膠袋、海浪夾帶而來的廢棄物等，背後可能曾經都有屬於它的故事，但現在卻是平淡無奇且造成汙染危害的990公斤垃圾，這些一袋袋的負荷，都是我們的責任。當我們撿起一片塑膠垃圾的時候，我們是在撿起下一代的美好環境；當我們減少塑膠的使用時，是在為未來的子孫做出無聲的承諾。

元大期貨響應元大金控集團政策，推動內部減塑行動，優先採購環保標章產品，減少一次性用品使用，並倡導員工與供應商共同參與「減塑」運動。今年將以「富築新機，前瞻永續」為經營主軸，在穩健擴展業務的同時，積極履行ESG責任的實踐，在「環境」（E）層面，我們透過具體行動減少塑膠污染，保護海洋生態；在「社會」（S）層面，我們鼓勵員工、眷屬與供應商共同參與，喚醒更多人的環保意識；在「治理」（G）層面，我們採取相對應的管理措施，確保我們在環保上的每一步都走得扎實有力。這次的秋季淨灘活動和倡議「多一塑不如少一塑」。相信每一個選擇都能創造改變，選擇從今天開始，少一塑就是為地球多爭取一份未來。