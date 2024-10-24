再布局電商！統一入股網家 業界：詹宏志退居二線

統一集團今年八月買下雅虎台灣電商業務百分之八十股權後，再度大動作布局電商，昨宣布將買下老牌電商網路家庭PChome百分之卅股權，成為最大股東；統一集團已經是台灣食品、流通龍頭，此次大舉布局電商，也為電商市場投入震撼彈。

網路家庭公告，董事會通過私募普通股案，引進統一參與認購，而此次私募普通股案總共將發行六一六九萬股，約占網家增資後已發行股份百分之卅，但實際定價日及實際私募價格，還要依照市場狀況訂定，並須在十二月十九日的股東臨時會通過。

以網家股價約卅一元推估，這次交易統一要付出的價格超過十五億元，也在網家六席董事、三席獨立董事的董事會中取得兩席董事席次。

網家表示，引進統一企業參與網家私募，可望帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。統一則說，看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，參與網家私募也是如此考量，未來也會持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。

統一近來對於電商布局動作頻頻，二月才認購雅虎兩千五百萬美元的可轉債，而後轉換為股權，並在九月與雅虎台灣成立電商合資公司，以百分之八十的股權實質掌控雅虎台灣電商事業。

當時統一董事長羅智先被問及是否有考慮過投資網家，羅智先嚴肅的說，「不要開玩笑，人家詹先生（網家董事長詹宏志）好好的在營運，不要不禮貌」。

圖為網家董事長詹宏志。本報資料照片

網家近年來營運陷入瓶頸、虧損連連，不但被後起之秀富邦媒momo遠遠拋開，也不敵外來的酷澎、蝦皮等，出售、倒閉的傳聞不斷，詹宏志在今年股東會曾說，不排除增資或引進其他策略夥伴等任何可能性。

電商業內人士表示，網家的營運已經在谷底，未來不會明顯反彈，統一算是買在低點，而網家被詬病的系統、介面問題，以及內部思維沉痾難改，在有新股東的加入下，或許詹宏志退居二線，對網家的營運也是好事。

統一入股市占率近百分之十的網家後，加上雅虎，以及旗下通路的自有電商，雖然仍與市占約三成的momo有差距，但在規模超過五千億元的電商市場中已經有一席之地，而統一還有實體通路優勢，未來在虛實整合方面，能著墨的地方更多。