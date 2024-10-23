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勤美百億投資計畫啟動

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

勤美集團投資逾45億元打造的台中勤美洲際酒店昨（23）日開幕營運，為今年推出的、全台第一個生活圈品牌「勤美草悟」商圈鑲上最重要的一塊拼圖。集團創辦人何明憲宣布，第二階段十年、百億元大投資計畫正式啟動，繼續為台灣打造燙金的商業聚落。

勤美集團在台中草悟道商圈的投資，18年來累計已超過100億元，堪稱18年磨一劍，集團涵蓋飯店、商場、藝文及住宅。

其中，包括金典酒店、全國大飯店、金典綠園道、勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場等，去年創造的營業額超過40億元，在勤美集團的擘劃下，形成的商業聚落含金量大增，且都是台中市地標。

勤美（1532）第二階段投資計畫中，其中一部分，目前已知包括第二期豪宅案預計11月開賣，規劃二棟建築，分別為26層及24層，總戶數264戶，坪數37至55坪，總銷就逾百億元。

另外，全國大飯店也計畫拆除，該基地面積近2,300坪，後續將再整合鄰地，參考日本東京「麻布台之丘Azabudai Hills」，規劃結合商辦、住家，以及運動健身、頂級超市及零售商場的複合式開發案。

「璀璨城市新地標！」盧秀燕指出，勤美集團深耕台中，打造眾多地標和魅力景點，相信此次與洲際酒店集團的黃金組合，將為國內外旅客提供頂級的住宿體驗，不僅增加台中觀光知名度，也是開拓國際市場的強大助力。

林廷芳表示，台中勤美洲際酒店是中台灣首座五星級奢華酒店，酒店設施包括206間客房，空中花園、戶外泳池、24小時健身中心，4間餐廳、1間酒吧與無樑柱挑高的宴會空間，以及多功能會議室等。

由勤美攜手IHG洲際酒店揭幕儀式由勤美創辦人何明憲、董事長林廷芳與台中市長盧秀燕、前台中市長胡志強等人主持。

何明憲說，勤美集團深耕台中草悟道，逐步打造全台第一個生活圈「勤美草悟」，隨著台中勤美洲際酒店的開幕，第一階段投資告一段落，緊接著將啟動第二階段百億投資計畫。

勤美

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