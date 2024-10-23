統一入主網家 詹宏志找到好的外援
網路家庭（8044）近兩年來營運狀況不佳，董事長詹宏志積極尋求外援，去年底市場傳出投資圈人士牽線，找統一收購網家，當時網家否認，今年傳言成真，網家經營權易主。業內認為，詹宏志將創業代表作交給統一，可能是網家最好的歸宿。
詹宏志2022年找來具備新創背景的新任執行長張瑜珊，希望扭轉「網家DNA」，但不如預期。
蝦皮一役讓網路家庭受傷，疫情期間也因為面對變化的速度太慢，導致網路家庭沒有搶食到疫情紅利大餅。詹宏志雖然點出網路家庭過去日子過得太好，導致面對衝擊的轉型不易，更積極引進新的執行長和團隊，希望改造網路家庭DNA。可惜市場不等人，營運團隊還在為了App下載量增加、行動網路交易比率占營收比重增加的「基本面」高興時，市場已經進展到OMO（虛實整合），讓實體零售都能開店做電商，大型集團具備更龐大的行銷資源，快電商更讓24小時到貨的優勢消失，在在都讓網路家庭的好日子回不來。
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